Как сделать, чтобы в спальне всегда был аромат свежести: простые уловки

Спальня – это место, где мы отдыхаем, расслабляемся и набираемся сил. Кроме того, именно там во время сна мы проводим большую часть своей жизни.

Чтобы чувствовать себя хорошо, важно, чтобы в спальне царила приятная атмосфера, а воздух был чистым и свежим. О том, как сделать эту комнату ароматной и уютной, рассказал Good Housekeeping.

Следуйте этим семи советам, чтобы вы могли по-настоящему отдохнуть и набраться сил в свежей и чистой спальне.

Откройте окна и двери

Свежий воздух играет ключевую роль в обеспечении качественного ночного сна. Поэтому периодически открывайте все окна и двери, чтобы тщательно проветрить спальню.

Кроме того, это поможет избавиться от накопившихся за ночь остатков влаги.

Инвестируйте в воздухоочиститель

Воздухоочистители делают больше, чем просто удаляют пыль и грязь из воздуха. Благодаря угольному слою, являющемуся частью фильтра, они еще и дезодорируют помещение.

Чаще меняйте постельное белье

Даже если вы ложитесь в постель только после душа, ваша постель все равно впитывает в себя кожный жир, пот, выделяющий тело во время сна и т.д. Поэтому ее необходимо регулярно менять, чтобы поддерживать чистоту и свежесть спальни.

Эксперты рекомендуют стирать постельное белье как минимум раз в две недели при температуре минимум 60 градусов. Если у вас есть домашние животные, то следует делать это чаще.

Убирайте пыль

Накопление пыли может способствовать появлению неприятных затхлых запахов в спальне. Однако от этой проблемы легко избавиться, если регулярно пылесосить и протирать пыль даже в труднодоступных местах.

Избавьтесь от беспорядка

Куча вещей не только накапливает пыль, но и ограничивает поток воздуха, что способствует появлению затхлых запахов. Найдите время, чтобы привести в порядок свою спальню и сделать ее просторной.

Разберитесь с источником запаха

Если ваша комната имеет специфический запах, то проветривания и освежителей воздуха будет мало. Для начала нужно справиться с его источником. Возможно, старую мебель или корзину для белья следует заменить. Также если в спальне есть лежанки ваших домашних питомцев, они могут излучать неприятный аромат, поэтому их следует регулярно стирать.

Используйте освежители воздуха

Освежители воздуха, диффузоры, ароматические свечи, эфирные масла и т.д. могут наполнить комнату ненавязчивым успокаивающим ароматом.

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