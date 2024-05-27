Как сделать идеальное удобрение для цветущих комнатных растений: рецепт

Уход за комнатными растениями – задача не из легких. Важно обеспечить оптимальный полив, достаточный режим освещения и не забыть об удобрениях.

Правильные подкормки – залог длительного и яркого цветения. Как сделать идеальное удобрение для цветущих растений – читайте в материале OBOZ.UA.

Эффективное удобрение

Многие думают, что подкармливать комнатные цветы лучше исключительно магазинными препаратами. Однако простые удобрения, сделанные из доступных компонентов, будут не менее эффективны.

Опытные флористы рекомендуют использовать популярный аптечный препарат. Речь об аскорутине. В состав одной таблетки входит 50 г аскорбиновой кислоты и 50 г рутина. Эти вещества улучшают иммунитет растения, увкличивают их устойчивость к вредителям и болезням, ускоряют развитие, способствуют лучшему формированию бутонов.

Удобрение из аскорутина также пригодится, если у комнатных растений начали желтеть листья.

Пошаговая инструкция

Возьмите 1 таблетку аскорутина и растолчите до состояния порошка. Разведите таблетку в 1 л воды. Поливать комнатные цветы можно 1 раз в 7 дней или 1 раз в 15 дней. Можно производить полив как по сухому так и по предварительно увлажненному субстрату.

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