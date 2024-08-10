Как сделать идеальный макияж для людей с 'печальными' глазами: советы от экспертов

Не может существовать универсальных советов по макияжу глаз. Например, техника нанесения средств для обладательниц миндалевидной формы будет отличаться от способа выполнения макияжа для круглых глаз.

А когда дело доходит до опущенных глаз, где внешние уголки ниже внутренних, есть риск создать усталый эффект печального взгляда, что вряд ли придаст привлекательности. Эксперты рассказали, как сделать идеальный макияж для людей с опущенными глазами.

Любая форма глаз красива, особенно если вы умеете подчеркнуть их природные особенности. В общем нет жестких правил по нанесению туши, подводки для век или теней, однако важно следовать определенным советам.

Если вы рассмотрите классические образы 20-х и 30-х годов прошлого века, то заметите эффектные лайфхаки, актуальные и ныне. Кэри Блэр, визажистка и специалист по MAC Cosmetics, вспоминает актрис 1920-х годов Клару Боу, Эстель Тейлор и Ирэн Делрой.

"Их макияж подчеркивал слегка опущенные глаза и придавал им мечтательную невинность", – рассказала Блэр.

Пошаговая инструкция

Используйте тушь для ресниц с эффектом удлинения и сосредотачивайтесь больше на верхних ресницах, тщательно прокрашивая центральный участок.

"Это привлечет взгляд к длинным ресницам в центре и создаст подъем. Завивка ресниц и удлинение глаз, опущенных вниз, важны, потому что это может раскрыть взгляд", – отметила визажистка и руководительница департамента макияжа Lancôme Жасмин Феррейра.

Вместо того чтобы наносить подводку вверх к хвостику бровей, лучше повторить естественную форму ваших глаз.

"Я сторонница того, чтобы принять вашу природную форму и подчеркнуть ее", – отметила Феррейра.

Затем нанесите темно-коричневые тени вдоль нижней линии ресниц и растушуйте их по направлению к хвостику брови. Эта техника создает иллюзию кошачьего глаза.

Еще один совет по макияжу для опущенных глаз – наносить подводку от внешнего уголка глаза прямо наружу, а затем вверх, чтобы создать подъем, и снова, образуя маленький треугольник. Необходимо заполнить треугольник, сосредотачивая цвет на наружной полосы ресниц.

Чтобы придать большей насыщенности взгляду, следует создать тень вокруг внешней четверти верхней линии ресниц и соблюдать естественную форму глаз. Уравновесьте взгляд, используя мягкий, телесный оттенок от век до складки глаза.

Используйте тени средней интенсивности в складке, нанося их от внутреннего уголка глаза, а затем растушевывая до наружного.

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