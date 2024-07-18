Как сделать летний макияж, которому не страшен пот: лайфхаки

Одно из самых неприятных последствий летней жары – это макияж, стекающий с потного лица. Тональный крем тает, подводка размазывается, а помада становится липкой.

Однако профессиональные визажисты имеют целый арсенал советов по поводу того, как сделать макияж устойчивым и даже в сильную жару выглядеть великолепно. OBOZ.UA собрал исчерпывающий список их лайфхаков.

Начните с увлажнения

Хорошо увлажненная кожа в жару будет хорошо выглядеть. Использование качественного, хорошо подобранного крема поможет лучше держать жирный блеск под контролем. А еще обеспечит лучшее нанесение и большую стойкость тона. Утром лучше выбирать нежирный продукт с легкой текстурой.

Не забудьте о защите от ультрафиолета

Помимо увлажнения кожи вы также должны убедиться, что она должным образом защищена от солнца. Это помогает уберечь кожу от повреждения ультрафиолетом и сдержать фотостарение. Выбирайте солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше, даже под макияж.

Купите качественный праймер

Праймеры – идеальный продукт для летнего макияжа. Они помогают удерживать косметику на месте, не создавая ощущения тяжелого дополнительного слоя. Выберите качественное средство с уходовыми компонентами и вы не пожалеете, что потратили на него деньги. Особенно это касается праймеров для век, ведь кожа здесь не только быстрее жирнеет, но из-за постоянной подвижности продукты в этой зоне сильно скатываются.

Используйте минимум косметики

Если вы хотите, чтобы ваш макияж не скатывался и не стекал, используйте для его создания только необходимый минимум продуктов. Правило простое: чем меньше на вас разных продуктов, тем с меньшей вероятностью с ними что-нибудь произойдет.

Придайте сияние бронзером

Чтобы выглядеть загорело, не обязательно подвергать лицо вредному воздействию солнечных лучей. Достаточно нанести на все участки лица, которые покрываются румянцем первыми, немного бронзера. Обычно это лоб, скулы, подбородок и нос. В идеале выбирайте пудровую текстуру, она будет лучше держаться на коже в жару.

Избегайте шиммеров

Всем нравится приятное влажное сияние, но есть разница между здоровым сиянием и чрезмерным блеском. Чтобы не портить вид таким образом, избегайте летом блестящих продуктов для макияжа.

Выбирайте прозрачные оттенки

Насыщенные глубокие цвета плохо работают на ярком солнечном свете. Лучше выбирайте прозрачные версии этих оттенков. Нюдовые продукты помогут создать так называемый незаметный макияж, который меньше всего страдает от различных повреждений.

Используйте кремовые румяна

Пудровая формула румян в жару работает хуже, чем кремовая. Такой продукт начнет осыпаться и скатываться быстрее. Кстати, из-за высокой температуры воздуха румянец на лице появляется сам по себе. Потому есть смысл попробовать на лето отказаться от этого продукта вообще.

Купите промокивающие салфетки

Блестящая Т-зона мгновенно выдает то, что вам жарко – она начинает сильно блестеть. Чтобы быстро убрать этот блеск и не повредить макияж, промокните лишний жир с кожи специальной бумагой. Всегда держите салфетки под рукой.

Используйте пудру для закрепления

Тонкий, невесомый слой полупрозрачной пудры хорошо зафиксирует макияж на вашей коже. Выбирайте продукт с легким, почти незаметным эффектом сияния. Он поможет снивелировать жирный блеск. Но будьте осторожны и не переусердствуйте с количеством продукта.

Выбирайте жидкие помады и блески для губ

Летом лучше отказаться от тяжелых матовых помад и перейти на более легкие продукты, например на блески. Оттенок тоже лучше выбирать полупрозрачный, с неполным покрытием.

Попробуйте водостойкие версии любимых продуктов

Многие современные продукты для макияжа имеют параллельные водостойкие формулы. Особенно это касается тушей. Летом, когда из-за жары лицо потеет, такой продукт станет вашим спасением. Но не забудьте приобрести к нему специальное средство для смывания макияжа с глаз.

Выбирайте миниатюры косметики

Тревел-версии любимых косметических продуктов удобно всегда носить с собой в сумке. Они идеально подходят для того, чтобы вы могли подправить макияж где угодно и в любое время. В минимальный набор можно положить промокающие салфетки, миниатюрную пудру для закрепления, гель для бровей, помаду и карандаши для губ и глаз. Но руководствуйтесь прежде всего своими потребностями.

Всегда завершайте макияж спреем для фиксации

Последний шаг в том, чтобы ваш макияж держался весь день и даже был стойким вечером, это нанести спрей для фиксации. Он закрепит все продукты и сделает их более устойчивыми к влаге. Когда окончите краситься, нанесите его и дайте средству полностью высохнуть, прежде чем выходить на улицу.

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