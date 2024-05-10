Как сделать натуральное средство для очищения душа: инструкция

Ванная комната особенно нуждается в тщательной уборке. Влажное и темное помещение является идеальной средой для размножения грибковых спор. Плесень – не просто эстетический дефект. Она может вызвать ряд проблем со здоровьем: от аллергических реакций до болезней дыхательных путей.

Кроме того, на сантехнике часто скапливается известковый налет, который трудно удалить подручными средствами. Как сделать натуральное средство для очищения душа, рассказали эксперты House Digest.

Эффективное средство

Хотя уксус является универсальным средством для уборки, он не всегда является лучшим вариантом для чистки душа. Резкий запах долго не выветривается из ванной, где и так всегда ограничена циркуляция воздуха, а абразивная смесь в сочетании с содой может повредить поверхности.

К счастью, прекрасное полностью натуральное чистящее средство душу вовсе не нуждается в использовании уксуса. Простая смесь перекиси водорода, спирта и средства для мытья посуды хорошо подходит для поддержания чистоты.

Пошаговая инструкция

Смешайте полстакана перекиси водорода, полстакана спирта и одну столовую ложку жидкого мыльного средства. Налейте полученную жидкость в бутылку с распылителем и заполните до конца водой. Для лучшей очистки и дезинфекции можно добавить несколько капель эфирных масел лимона, лаванды и эвкалипта.

Как использовать средство

Тщательно встряхните полученную смесь в бутылке, а затем нанесите раствор на грязные участки. В отличие от других моющих средств вам не нужно будет смывать или вытирать жидкость после нанесения. Просто дайте ей высохнуть и выполнить свою работу по очистке поверхности душа.

Средство безопасно для большинства душевых поверхностей. Оно идеально подходит для таких материалов, как винил, стекло, керамика, фарфор, стекловолокно и акрил.

Однако вам следует избегать использования его на разных типах плитки из натурального камня, например, на мраморе и граните.

Хранить раствор следует в темном контейнере при прохладной температуре вдали от света.

Если вы хотите попробовать более щадящий вариант, попробуйте масло чайного дерева. Это действенный и нетоксичный способ, который удалит даже глубокую плесень. Подробнее о том, как избавиться от плесени в ванной – читайте в материале.

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