Как сделать по-настоящему летний сияющий макияж и собрать море комплиментов

Для многих женщин лето – возможность показать себя во всей красе и продемонстрировать свой уникальный стиль. Сделать это можно с помощью макияжа.

Однако в жаркую и влажную погоду не каждое тональное покрытие способно выглядеть хорошо. Поэтому визажистка Джейми Женевьев поделилась революционным методом "базового бронзирования", который принесет вам множество комплиментов.

Сделать кожу красивой и сияющей действительно просто. Достаточно только изменить способ нанесения косметики. Женевьев разработала новую технику под названием "базовая бронзация", позволяющая достичь природного, здорового блеска.

Эта простая и эффективная методика предполагает использование всего трех основных продуктов: праймера, кремового бронзера и консилера.

Что такое "базовая бронзация"?

"Базовая бронзация" – это концепция создания безупречной основы только с помощью праймера, бронзера и консилера. Важно использовать жидкие и кремовые продукты, ведь так легче создать легкое, увлажняющее покрытие, которое обеспечивает безупречный природный финиш. Такой макияж можно селать очень легко и невероятно быстро.

Как создать базовую бронзацию?

Начните с нанесения праймера. Это поможет выровнять текстуру кожи и обеспечить стойкость макияжа в течение дня. Затем с помощью спонжика или любимой кисти нанесите кремовый бронзер на все лицо, сосредотачиваясь на высоких точках – щеках, носе и т.д. Это создаст эффект естественного загара и придаст лицу здоровое сияние.

Нанесите консилер на проблемные зоны, такие как темные круги под глазами или мелкие недостатки кожи, и на места, которые нужно осветлить. Это придаст макияжу завершенный вид и обеспечит дополнительное покрытие там, где это необходимо.

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