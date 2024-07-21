Как сделать суперстойкий макияж в жару: основные советы

Летняя жара может быть серьезным вызовом для тех, кто привык наносить макияж. Высокие температуры, влажность и активный образ жизни способствуют тому, что покрытие быстро течет и теряет свой красивый вид.

Это может быть особенно проблематично, когда речь идет о важных событиях или встречах. Поэтому W Magazine обратился к ведущим визажистам и собрал несколько советов, которые помогут сохранить ваш макияж безупречным в любую погоду.

Начните с ухода за кожей

Чтобы предотвратить скольжение и скольжение макияжа, визажисты советуют избегать жирных жиров в уходе за кожей. Разве что можно нанести чуть-чуть на высокие точки щек, чтобы добавить блеска. Однако в общем, лучше отдавать предпочтение легким кремам или освежающим молочно-водным эмульсиям.

Способ нанесения

То, как вы наносите средство на лицо, столь же важно, как и то, какую косметику вы используете. Когда на улице жарко, покрытие нужно наносить тонкими слоями, а также размещать его стратегически. Вам не нужно покрывать абсолютно все лицо ничем, кроме солнцезащитного крема. Лучше нанесите матирующий праймер только на жирные места, например нос и лоб, а консилер только под глаза.

Водостойкие продукты

Если вы все же хотите сделать макияж в жару, лучше использовать влагостойкие продукты. Однако важно помнить, что они могут сильнее сушить кожу, поэтому заранее позаботьтесь о ее увлажнении.

Меньше – лучше

Если на вашем лице толстый слой тонального крема, то такое покрытие точно поплывет под воздействием влажности и высокой температуры. Поэтому лучше наносите минимальное количество косметики, а также выбирайте мягкое матовое основание, которое не окисляется.

Фиксирующий спрей

Если у вас повышенная потливость на лице, то сберечь макияж невредимым в жару невероятно трудно. К счастью, есть трюк, который вам поможет.

Перед тем как наносить косметику, нанесите на лицо фиксирующий спрей. Затем повторите этот шаг после того, как закончите макияж. После этого покрытие точно не сдвинется с места.

Брови

Прежде чем красить и укладывать брови, погрузите щеточку в жидкость для фиксации и закрепления. Это поможет гелю держаться на месте в течение всего жаркого дня.

Кремовые продукты

Лучше использовать жидкие или кремовые тени и румяна, поскольку они лучше ложатся на кожу и становятся как бы ее частью. Однако перед этим нужно обязательно нанести праймер, а после нанесения косметики зафиксировать результат полупрозрачной пудрой.

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