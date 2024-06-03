Как сделать удачный макияж на собеседование: полезные советы

Собеседование – это важный этап в поиске работы, требующий тщательной подготовки. Вам стоит показать себя хорошо не только в профессиональном плане, ведь кто бы что ни говорил, первое впечатление всегда формируется на основе внешности.

Макияж играет важную роль в формировании мнении о человеке, ведь может придать ему уверенный и ухоженный вид. Поэтому Indeed поделился несколькими советами, которые помогут удачно накраситься на собеседование.

Первое впечатление, которое вы производите на работодателя, может стать ключевым фактором вашего успеха на собеседовании. Внешний вид демонстрирует не только внимание к деталям, но и вашу способность представлять себя в профессиональной среде.

Макияж для деловой встречи должен быть сдержанным, элегантным и естественным.

Увлажнение

Залог хорошего макияжа – это здоровая, увлажненная кожа. Используйте качественный увлажняющий крем, подходящий для вашего типа кожи, чтобы ваша кожа выглядела более свежей и упругой.

Нейтральные цвета

Нейтральные цвета – идеальная палитра для собеседования. Они дополнят любой тон кожи и подчеркнут преимущества природных черт вашего лица. Розовые, коричневые, кремовые и бронзовые оттенки сделают вас более свежими и отдохнувшими, не обращая внимания на то, что на вас есть макияж.

Праймер

Прежде чем наносить макияж, нанесите легкий праймер, чтобы ваш макияж держался крепко и не поплыл в течение интервью. Он также выравнивает тон кожи и создаст гладкую поверхность для равномерного нанесения тонального крема.

Корректор цвета

Прежде чем наносить консилер на темные круги под глазами или пятна на коже, попробуйте использовать цветовой корректор. Он нейтрализует красноту и тусклость с помощью того, что имеет противоположный цвет. Например, корректор зелено-желтого цвета часто используют, чтобы скрыть красно-фиолетовые шрамы от прыщей.

Легкая основа

Используйте легкое, дышащее основание, которое сливается с вашим естественным оттенком кожи. Слишком плотное покрытие может казаться слишком искусственным при офисном освещении и заставит вас выглядеть потным. Это будет особенно видно, если вы нервничаете во время собеседования.

Подводка

Небольшое количество подводки может добавить четкости вашему макияжу, но оставить его естественным и профессиональным. Если вы хотите сделать стрелки, пусть они будут короткими и изящными. Также подумайте о том, чтобы использовать коричневый цвет вместо черного.

Избегайте темных губ

Вы можете завершить свой естественный вид бальзамом для губ, легким блеском или помадой нейтрального цвета, которая поможет вам чувствовать себя уверенно. Если вы любите что-то яркое, то изящная красная помада может подойти для собеседования, но избегайте слишком темных цветов, которые будут выглядеть резкими и пугающими.

Брови

Ухоженные брови могут сильно повлиять на ваш общий вид, благодаря чему вы будете казаться более сильными и уверенными. Выщипайте лишние волоски, которые растут вне природной формы и используйте гель или пудру для бровей, чтобы уложить брови, но не выглядеть слишком суровыми или искусственными.

Накладные ресницы

Если вы привыкли к накладным ресницам, то вам может казаться, что вины улучшают любой образ. Но во время собеседования лучше от них отказаться, ведь они могут отклеиться во время интервью или показаться работодателю слишком искусственными.

Не экспериментируйте

Во время собеседования следует оставаться в зоне комфорта, чтобы чувствовать себя увереннее. Макияж – это искусство, требующее практики и точности, поэтому не экспериментируйте с продуктами или техниками их нанесения перед важной встречей.

Закрепляющий спрей

Завершите свой образ закрепляющим спреем, чтобы косметика оставалась на месте в течение дня. Уверенность в том, что ваш макияж хорошо выглядит поможет оставаться сосредоточенными и уверенными во время собеседования.

Возьмите с собой косметику

Возьмите с собой помаду, тональный крем, небольшое зеркало и несколько ватных палочек или салфеток перед тем, как пойти на собеседование, на случай если вам понадобится подправить макияж.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какой макияж идеально подойдет подружке невесты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.