Как сделать ванную по-настоящему чистой: три основных момента

Поддержание чистоты в ванной комнате важно не только по эстетическим соображениям. Темные и влажные места являются идеальными условиями для размножения вредных бактерий и плесени.

Эксперты рассказали, как сделать ванную по-настоящему чистой. Важно обратить внимание на несколько аспектов.

Если у вас нет времени на выходных, чтобы уделить большую часть дня уборке, можно растянуть процесс и каждый раз по возможности очищать одну целевую область.

Первым шагом генеральной уборки в ванной должна быть сортировка вещей. Сюда входят не только уходовые средства (гели для душа, шампуни, кондиционеры, мыло и т.д.), но и шторки для душа, коврики, полки, мусорное ведро.

Следующим шагом станет очистка поверхностей. Известковый налет возникает под влиянием жесткой водопроводной воды. Предотвратить его появление фактически невозможно, ведь минеральные соли кальция и магния, оседая на поверхностях, образуют характерные белые отложения. Самым эффективным решением станет белый уксус. Это экологичный, действенный и безопасный ингредиент, который не только очистит поверхности, но и дезинфицирует, избавляя от неприятных запахов.

Обратите внимание на душевую лейку. Загрязнения могут вызвать неравномерную утечку воды из отверстий. Чтобы быстро очистить лейку, вы можете просто протереть ее универсальным моющим средством. Но для глубоких загрязнений придется замочить лейку в уксусе, чтобы удалить накопление.

Протрите душевые ниши. Вымойте душ или ванную Не забудьте почистить дверцу душевой кабины и проверить, нет ли там мыльного налета или минеральных отложений.

Очистите плитку. Перекись водорода и пищевая сода – это отличная комбинация для борьбы с плесенью.

И не забывайте о туалете. Эффективна также лимонная кислота – можно натереть загрязненные места половинкой лимона или приготовить раствор на основе кислоты. Или попробуйте старый добрый раствор из соды и уксуса. Затем протрите унитаз по всему периметру, включая заднюю часть и стенки. Если вы можете, снимите сиденье, чтобы очистить петли.

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