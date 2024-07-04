Как сделать выразительные скулы с помощью макияжа: лайфхак

С помощью контуринга можно создать выразительные акценты и скрыть некоторые недостатки. И хотя в тренде максимально натуральный сияющий макияж в стиле 90-х, простые техники пригодятся для подчеркивания скул и создания яркого образа.

Контуринг – секрет успешного макияжа многих знаменитостей. Эксперты рассказали, как сделать выразительные скулы, используя простые и доступные средства.

Зачем нужен контуринг

Контуринг – техника макияжа, которая может кардинально изменить внешность: убрать второй подбородок, уменьшить округлость щек, изменить форму носа, визуально немного уменьшить лицо и т.д.

Однако часто в погоне за модными трендами теряется индивидуальность. Макияж должен подчеркивать вашу природную красоту, а не подводить ее под какие-то каноны современной моды.

Техника нанесения макияжа

Популярная ошибка состоит в том, чтобы рисовать толстую темную линию под скулой и пытаться ее растушевать. Так вы будете иметь искусственный вид куклы-марионетки. И даже если у вас получится тщательно растушевать линию, есть риск того, что вы неправильно выделите скулы, и просто разделите лицо на две зоны – верхнюю и нижнюю.

Существует метод двух пальцев – сложите ими так называемый знак peace пальцами левой руки и приложите их к правому виску.

Указательный палец при этом должен касаться кончика брови, а средний – волос возле уха. А скула должна быть между пальцами.

Далее следует взять контурный карандаш и нарисовать линию, идя вдоль по среднему пальцу. Затем рисуем еще одну линию, двигаясь по указательному.

В результате должен получиться условный треугольник, который нужно тщательно растушевать маленькой кисточкой, а большим словно вытягивая вверх.

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