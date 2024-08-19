Как сиять и выглядеть моложе: лайфхак с румянами для женщин 40+

Ежедневный макияж нуждается в корректировках в зависимости от возрастных потребностей кожи. Средства и техники, уместные в 25, могут быть неактуальными в возрасте 40+. Особенно осмотрительными нужно быть с декоративной косметикой, в частности, с румянами.

Эксперты Vogue посоветовали простой способ нанесения макияжа, что придаст коже сияние. Приятный бонус – эта техника смешивания румян гарантирует безупречный финиш, а также мгновенный эффект лифтинга.

Пошаговая инструкция

Для создания идеального макияжа нужны два продукта: жидкие румяна и жидкий хайлайтер. При этом важно, чтобы они имели одинаковую текстуру.

Нанесите румяна и хайлайтер на щеки кистью или кончиками пальцев. Предварительное смешивание хайлайтера с румянами, а не нанесение их по отдельности, исключает риск появления полос или резких линий. Румяна будут плавно сливаються с кожей, что является залогом эффекта сияния и мгновенного омоложения кожи.

Многие женщины, как правило, уклоняются от использования хайлайтера или шиммера, когда становятся старше, поскольку эти средства не всегда удачно работают на зрелой коже. Хорошая новость заключается в том, что жидкие и кремовые румяна и легко смешивающиеся хайлайтеры работают чрезвычайно эффективно.

Кстати, тренд на четкий контуринг и многослойное нанесение тональных средств ушел в прошлое. Эксперты по красоте делают акценты и максимальной натуральности и естественному сиянию кожи.

Лето-2024 вернуло моду на технику нанесения румян "boyfriend blush". Смешивание румян и хайлайтера на нескольких точках создает нежный эффект легкого природного загара. Для этой техники ключевым фактором является точность размещения: наносить румяна следует во впадину на щеках под скулами.

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