Как скрыть прыщ на лице: пошаговая инструкция и каких ошибок следует избегать

Появление прыщей на лице традиционно совпадает с каким-нибудь важным событием: собеседованием, свиданием или выступлением на сцене. Все знают основное правило – не выдавливать прыщи грязными руками.

В общем, нанесение макияжа всегда нужно начинать с очищения, иначе вы рискуете, что в поры попадут бактерии, вызывающие воспаление и инфекции. Специалисты рассказали, как скрыть прыщи на лице и каких ошибок следует избегать в ежедневном макияже.

Шаг 1: очищение

Как и в случае с любым нанесением макияжа, важно начинать процедуру с очищения лица и рук. Если вы наносите макияж на немытую кожу, вы рискуете, что на нее попадет еще больше бактерий, которые могут повлечь за собой появление других высыпаний. Очистки обычной салфеткой или водой будет недостаточно. Если у вас действительно нет времени на полноценную очистку, воспользуйтесь по крайней мере мицеллярной водой, поскольку мицеллы действуют как магниты, извлекая жир, грязь и мусор из пор, обеспечивая более глубокую очистку.

Шаг 2: подготовка

Визажисты советуют начать с выбора правильного корректора, чтобы нейтрализовать обесцвечивание. Для сглаживания покраснения используйте зеленый консилер, чтобы противодействовать гиперпигментации, выберите персиковый корректор. Нанесите небольшое количество корректора непосредственно на прыщ и осторожно растушуйте его пальцем или маленькой плоской кисточкой.

Шаг 3: основной этап

После того, как вы нейтрализуете пигментацию, нанесите на кожу обычный консиллер, выбранный в соответствии с тоном лица.

"Кремовое средство лучше закрепить легким слоем пудры, чтобы макияж держался весь день", – посоветовала доктор медицинских наук, дерматолог Денди Энгельман.

Не используйте обычную большую пушистую щетку для точечных процедур. Даже маленькая кисточка для теней обеспечит более точное нанесение.

Шаг 4: защита

Конечно, некоторые прыщи настолько серьезны, что только точечный корректор не поможет. В таких случаях Энгельман рекомендует использовать чистый пластырь от прыщей перед нанесением макияжа.

"Для прыщей, которые сложнее замаскировать, я рекомендую использовать прозрачные патчи и даже наносить на них консиллеры, чтобы они идеально слились с кожей и макияжем", – посоветовала дерматолог.

Каких ошибок следует избегать

Самое важное – не использовать грязные кисточки или губки для макияжа на прыщах, они могут усилить раздражение и повысить вероятность инфекции. Также не стоит непосредственно наносить консилер или основание на прыщ с помощью палочки или аппликатора. Это может занести бактерии из прыща во весь флакон, что может спровоцировать новые высыпания.

Кроме того, вам нужно помнить об ингредиентах косметики, которую вы наносите на прыщ.

"Определенные ингредиенты, такие как спирты и тальк, могут привести к ухудшению акне. Даже натуральные продукты, такие как кокосовое масло, вредны для угрей из-за жирных кислот", – предостерегла Энгельман.

Еще один запрещенный ингредиент – силикон.

"Силиконы образуют слой на коже, задерживая бактерии и кожный жир в ваших порах", – предупредила Энгельман.

Избегайте также мерцающих или сияющих продуктов – они зрительно увеличат прыщ.

В общем, важно позволить коже дышать во время процесса заживления, поэтому лучший способ справиться с прыщем – наклеить на него пластырь или оставить ее в покое.

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