Как смыть тушь с век безопасным способом: советы

Независимо от того, какой макияж вы выбираете, тушь на ресницах придает выразительность взгляду. Следует знать, как правильно удалять остатки косметики с лица. Демакияж – обязательная ежедневная процедура. Ложиться спать с косметикой не рекомендуют ни визажисты, ни дерматологи – таким образом вы не только портите состояние кожи, забивая поры, но и наносите большой вред глазам.

Тушь делает ресницы тяжелыми и жесткими от веса макияжа. Кроме того, в глаза могут попадать бактерии и остатки косметики, что вызывает раздражение. Эксперты рассказали, как безопасно удалить тушь.

Способ 1

Попробуйте салфетки для демакияжа. Следует искать бренды, которые не содержат спирта или предназначены для чувствительной кожи, поскольку иногда салфетки могут вызвать раздражение. Осторожно нажмите и слегка двигайте салфеткой вперед-назад, пока не удалите всю тушь.

Способ 2

Мицеллярная вода часто используется для снятия макияжа, но также является эффективным средством, когда дело касается ресниц. Нанесите мицеллярную воду на ватный диск и осторожно протрите глаза круговыми движениями.

Средство для снятия макияжа с глаз также эффективно и действует непосредственно на тушь. Эти растворы обычно содержат масла, которые помогают растворить тушь, в отличие от отталкивающих их средств на водной основе.

Способ 3

Подобно средствам для снятия макияжа с глаз, очищающие бальзамы содержат масла, помогающие удалить тушь из ресниц. Чтобы удалить большую часть туши, нанесите на спонжик средство и оставьте на глазах на несколько минут, прежде чем вытирать.

Способ 4

Если у вас чувствительная кожа, текстуру демакияжа лучше выбирать более жирную. Например, молочко оказывает мягкое действие, поэтому риск раздражения минимален. Обратите внимание, чтобы в составе не было спирта (в частности, этанола и изопропила).

Если у вас проблемы с розацеа или экземой, выбирайте гипоаллергенное средство без ароматов с кремовой текстурой.

Если вы не хотите тратить много денег на средство для снятия макияжа, вы можете заменить бальзамы и масла детским шампунем, говорят эксперты. Чтобы уменьшить любое возможное раздражение, используйте формулы и бренды, не вызывающие слез и не содержащие химических веществ и ароматизаторов.

Для водостойкого макияжа обычно используют двухфазное средство: масло растворяет тушь, а лосьон "притягивает" загрязнение.

Основные советы для демакияжа глаз

Гидрокильное масло нужно наносить на сухую кожу.

Любое средство нужно нанести на ватный диск и подержать на веках и только потом очистить зону.

Нельзя тереть кожу вокруг глаз. Если косметику сложно растворить, вероятно она водостойкая, поэтому следует выбрать соответствующую формулу.

Все средства снятия макияжа с глаз лучше дополнительно смывать водой.

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