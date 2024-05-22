Как снять наклейки с деревянной мебели: советы для родителей

Независимо от того, это простой ценник или творческая работа ребенка, наклейки всех форм и размеров трудно удалить с большинства поверхностей. Перекись водорода ослабит стойкие наклейки на пластике, утюг поможет удалить липкие остатки на одежде, а жидкость для снятия лака может снять клейкий слой со стеклянных предметов декора. Однако с деревянными поверхностями часто возникают проблемы.

Популярные средства и плотная мочалка могут повредить древесину. Эксперты рассказали, как снять наклейки с такой мебели и избавиться от следов.

Можно ли использовать фен

Все зависит от типа древесины. Можно аккуратно потереть наклейку мочалкой, смоченной в растворе теплой воды и мыльного средства. Если вы имеете дело с дорогим или антикварным изделием, то захотите уделить ему больше внимания, чтобы не повредить поверхность. Специалисты советуют воспользоваться феном. Излучаемое им тепло расплавит клей и поможет мгновенно отклеить его без следов. Однако есть два нюанса. Во-первых, температура не должна быть слишком высокой. Во-вторых, ни при каких обстоятельствах не используйте фен для лакового покрытия.

Когда вы определите, что поверхность безопасно нагревать, просто включите фен на самую низкую мощность и наведите его на наклейку.

Держите устройство на расстоянии не менее 5 см от поверхности и постоянно перемещайте, чтобы убедиться, что вы не перегрели участок.

Перемещение следует производить с интервалом в 30 секунд.

Старайтесь осторожно приподнять угол наклейки после каждого полуминутного прохода. Затем медленно продвиньте пластиковый скребок под наклейку, чтобы полностью ее удалить.

Смочите ткань в теплой воде и мыле и протрите остатки клея.

Нельзя использовать абразивные материалы, например наждачную бумагу или стальную вату, поскольку это необратимо повредит древесину.

Другие способы снять наклейки с деревянных поверхностей

Если вы не уверены, можно ли обрабатывать деревянную поверхность прямым нагревом, стоит попробовать несколько других приемов.

Пригодится белый уксус – его кислотность нейтрализует клей.

Смочите бумажное полотенце или ткань в уксусе, а затем оставьте ее на наклейке примерно на 30 минут. Круговыми движениями потрите наклейку, используя губку или ткань.

Смойте остатки теплой водой с мылом.

Не используйте этот метод для окрашенной или обработанной древесины, поскольку уксус может повредить поверхность.

Также можно добавить на наклейку несколько капель растительного масла на два часа, что позволит вам легко его соскоблить. Однако учтите, что масло может потемнеть на необработанной светлой древесине. Кроме того, вы эксперты советуют покрыть наклейку толстым слоем вазелина на восемь часов или несколькими каплями WD-40 или детского масла на два часа. Затем воспользуйтесь пластиковым скребком, чтобы приподнять наклейку, удалив липкие остатки теплой водой с мылом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ухаживать за деревянной мебелью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.