Как сохранить комнатные растения живыми во время отпуска

Отпуск – это прекрасное время, чтобы расслабиться и отдохнуть от ежедневных забот. Однако, если у вас есть комнатные растения, то следует заранее позаботиться о том, чтобы они не засохли за период вашего отсутствия.

При отсутствии регулярного полива ваш домашний сад может значительно пострадать. Поэтому Southern Living поделился советами, которые помогут растениям справиться некоторое время без вас.

К сожалению, не всегда есть возможность попросить родственников или друзей ухаживать за комнатными растениями, пока вас нет дома.

Конечно, если вы отсутствуете несколько дней, то не стоит переживать за самочувствие комнатных цветов. Однако если вы оставите их в одиночестве дольше недели, то есть риск того, что они погибнут.

Автополив

Чтобы помочь растениям пережить длительное отсутствие обычного полива, можно использовать хлопчатобумажный фитиль. Просто положите его в горшок, а другой конец окуните в емкость с водой.

Так же можно использовать и кусок натуральной хлопковой ткани. Она будет постепенно просачиваться влагой и переносить ее из резервуара с водой в горшок к растению.

Замочите растения перед отъездом

Прежде чем ехать в отпуск, обильно полейте свои комнатные растения. Также можно поставить их в ванную или миску с небольшим количеством воды и оставить там примерно на 30 мин, чтобы они пропитались влагой. Затем дайте лишней жидкости стечь, чтобы предотвратить загнивание корней.

Освещение

Каждое растение выдвигает свои требования по освещению. Какие-то цветы лучше растут в полутени, а какие-то на солнце. Однако если вы знаете, что долго не сможете их полить, то переместите горшки в тень. Это замедлит их развитие и приведет к меньшему потреблению влаги.

Поставьте растения рядом

Если у вас есть несколько комнатных растений, то перед отъездом поставьте их рядом друг с другом. Это поможет поддерживать влажность вокруг каждого отдельного растения и уменьшит их потребность в воде.

Также вы можете хранить свои цветы в ванной. Там влага хуже испаряется, а плохое освещение замедляет рост. Однако не следует оставлять растения в полной темноте, ведь это слишком экстремальные условия.

Добавки в грунт

Добавление в почву определенных веществ поможет им лучше удерживать влагу. Например, земля для горшков с большим количеством торфа или компоста лучше удерживает воду, чем обычная.

Также вы можете добавить в грунт аграрный гидрогель, накапливающий влагу, а затем постепенно насыщающий ею землю.

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