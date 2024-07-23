Как сохранить макияж в жару: действенные советы от визажистки

Лучшее, что вы можете сделать в жару для своей кожи – это вообще отказаться от макияжа, кроме, конечно, качественного солнцезащитного крема. Однако если выходить в люди без макияжа – не ваш вариант, предлагаем несколько эффективных советов, которые помогут сохранить косметику в жару.

Ваше лицо остается безупречным вне зависимости от погоды, если использовать несколько простых, но действенных техник. Детали рассказала специалист по красоте Гейли Уокер, имеющая более 20-летний опыт работы в отрасли.

Правило 15 минут

Дерматологи настаивают, что следует каждый день наносить крем SPF, чтобы защитить себя от УФ-лучей, независимо от погоды. Перед нанесением макияжа дайте средству по крайней мере 15 минут впитаться в кожу.

"Нанесение макияжа сразу после SPF может мешать процессу поглощения, то есть это может привести к неравномерному покрытию и снижению уровня защиты", – отметила Уокер.

Праймер

Праймер является важным шагом в ежедневном макияже во время жары. Он имеет решающее значение для того, чтобы макияж держался целый день. Праймер делает поверхность гладкой для макияжа, а также обеспечивает дополнительное увлажнение.

Чем меньше – тем лучше

Нанесение большего количества слоев макияжа повышает вероятность того, что к концу дня макияж будет неоднородным. Сделайте выбор в пользу легкого тонального основания, густых бровей и сверкающих губ для летнего макияжа, который сохранится в течение всего дня.

Гидроизоляция

Переход на водостойкие средства поможет избежать порчи макияжа в течение дня. Выбирайте водостойкую легкую базу без масел и обязательно удаляйте водостойкую тушь средством для снятия макияжа в конце дня.

Матовая основа

"Матовая основа более устойчива к поту, чем тональная основа с влажным росистым эффектом", – отметила специалист. Матовое основание меньше тает или разрушается под влиянием влажности.

Некоторые части лица более склонны к блеску, поэтому нанесите полупрозрачную пудру на Т-зону. Не используйте слишком много пудры. Спрей для фиксации окончательно предотвращает размазывание и таяние макияжа в жаркую погоду.

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