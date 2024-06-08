Как сохранить прохладу ночью без кондиционера: действенные советы

Идеальная температура для сна составляет около 18 градусов. Потому летом, когда температура может подниматься выше даже ночью, жара становится настоящим испытанием.

Отсутствие кондиционера или электроэнергии не означает, что комфортный сон невозможен. Есть множество эффективных способов поддержать прохладу, о которых рассказал Cnet.

Заморозьте простыни и наволочки

За час-два до сна положите простыни и наволочки в морозилку. Они не станут жесткими, но будут сохранять прохладу достаточно долго, чтобы вы могли уснуть в комфорте.

Носки

Как и постельное белье, вы можете заморозить носки. Ноги играют определенную роль в регулировке температуры. Сохраняя их в холоде, вы сможете охладить и остальное тело.

Вентилятор

Вентиляторы намного бюджетнее и энергоэкономнее кондиционеров.

Поставьте вентилятор у своей кровати, а перед ним пусть будет миска с ледяной водой. Лед будет охлаждать воздух, а вентилятор распространит его по всей комнате. Затем поставьте прибор у окна, чтобы он выталкивал тепло из спальни.

Мокрое полотенце

Постелите на кровать поверх простыни влажное холодное полотенце, чтобы немного охладить свое тело. Этого будет достаточно, чтобы вы могли крепко уснуть.

Не спите обнаженными

Кажется логичным спать без одежды, чтобы вам было прохладнее. Но это сработает только если в комнате достаточно холодно, ведь если вы вспотеете, вам будет совсем не комфортно. В жару лучше надеть легкую пижаму из натуральных тканей, чтобы она отводила влагу.

Охлаждающая постель

Вы можете приобрести охлаждающие простыни, одеяла или подушки из дышащей ткани, например из льна или бамбука.

Охлаждающий матрас

Некоторые матрасы обеспечивают дополнительный поток воздуха и помогают отводить тепло. Благодаря этому летом спать гораздо комфортнее.

Закрывайте шторы

Предотвращайте перегрев спальни днем с помощью затемненных штор. Они не дают солнечным лучам пробираться в комнату и нагревать ее.

Спите на первом этаже дома

Горячий воздух, как правило, поднимается вверх, поэтому, если вы живете в двухэтажном доме, то ложитесь спать внизу.

Готовьтесь ко сну

Выпивайте значительное количество воды перед сном и избегайте алкоголя, потому что он способствует обезвоживанию, затрудняя регулировку температуры вашего тела.

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