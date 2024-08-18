Как сохранить прохладу в доме даже без кондиционера: действенный способ

Лето дарит нам прекрасную солнечную погоду, но в то же время и бросает в периодические волны жары. Противостоять им достаточно сложно, когда случаются регулярные отключения света. Которые, к тому же, учащаются именно в самые жаркие дни.

Правильная рекомендация на этот случай, как всегда, нашлась в соцсетях. Советом поделилась в TikTok жительница жаркой Калифорнии @mekslife. Все, что она использует, чтобы сохранить дом в прохладе даже во время экстремальной жары, когда не выдерживает электросеть, это фольга.

Женщина сконструировала из светоотражающего материала занавеси на все окна в своем доме. "Это не только экономит деньги, но и сохраняет ваш дом действительно прохладным", - поделилась она.

По ее словам, к моменту, когда она записывала ролик, за окном было +36 градусов по Цельсию. А внутри ее дома сохранялось комфортных 72 по Фаренгейту, то есть +22 по Цельсию. Конечно, в доме из-за этого было довольно темно, зато прохладу удалось сохранить даже при сильной жаре.

Одна из подписниц блогерки подтвердила, что лайфхак весьма действенный. "Я поступала так, когда жила в пустыне Мохаве. Это действительно работает", — призналась она. Другие добавили, что этот же лайфхак будет эффективным и с автомобилем, если подложить материал под стекло, когда вы оставляете машину на солнце.

Однако в конце женщина показала, какую именно фольгу использует для окон. Оказалось, она не берет первую попавшуюся, например пищевую, а предпочитает именно термоизоляционное полотно. Оно с двух сторон имеет фольговое покрытие, способное отражать солнечный свет, а внутри наполнено не пропускающим тепло материалом.

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