Как сохранить прохладу в комнате с помощью растений: полезные советы

Комнатные растения не только способствуют эстетике интерьера. Они могут также играть значительную роль в очищении воздуха и даже помогут поддерживать прохладу в летнюю жару.

В условиях дефицита электроэнергии мы стараемся сохранить прохладу в комнатах без кондиционера. Эксперты рассказали о нескольких простых уловках с комнатными растениями, которые помогут охладить дом.

Совет 1

Мы знаем, как комнатные растения могут помочь снизить конденсат и влажность, но мы часто не замечаем, как они также помогают улучшить качество воздуха в помещении и почувствовать желаемую прохладу.

Крэйг Морли, эксперт по садоводству Budget Seeds, рассказал, что весь секрет в транспирации. Транспирация – это процесс, посредством которого вода течет вверх через растение, от почвы до листьев и стебля. Кроме доставки воды и питательных веществ в клетки, этот процесс обеспечивает охлаждение растений, поскольку вода испаряется из листьев.

Транспирация также охлаждает определенную территорию вокруг, то есть комнатные растения могут помочь охладить комнату летом.

В первую очередь следует отрегулировать режим полива. Отсутствие регулярного полива может снизить скорость транспирации, поскольку растение попытается сохранить воду. Следует приобрести бутылку с распылителем, чтобы периодически опрыскивать растения.

Совет 2

Создайте концентрированные кластеры, переместив комнатные растения в одну зону, чтобы максимизировать пользу процесса транспирации.

Перемещая растения, убедитесь, что вы группируете их в прохладном углу комнаты, избегая подоконников или любого места, где попадают прямые солнечные лучи.

Совет 3

Этот метод чаще всего используется при уходе за деревом бонсай, но на самом деле это простой способ улучшить процесс транспирации для любого растения во время жарких периодов.

Поддон с мокрой галькой способствует испарению. Когда вода испарится из поддона, она создает своеобразный купол влаги вокруг растения.

Совет 4

Создайте растениям дополнительное пространство для дыхания. Корни растений в контейнерах часто ограничены в небольшом пространстве, что может вызвать недостаток влаги. Простая пересадка – это отличный способ улучшить условия роста.

Совет 5

"Комнатные растения, размещенные в среде, не удовлетворяющей их потребности, не будут столь эффективны для охлаждения вашего дома", – отметил Крейг.

За растениями нужно правильно ухаживать. Определите, сколько им нужно солнечного света и какие условия будут оптимальными: засушливые или более влажные.

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