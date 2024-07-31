Как СССР украл у Запада панорамные окна на крыше автобуса, но так и не понял – зачем: история 'изобретения'

Инженеры и конструкторы СССР воровали западные изобретения, и это давно ни для кого не секрет. Некоторые "заимствования" можно было назвать удачными, а некоторые полностью выдают слабость советского подхода, как история с панорамными окнами в автобусах.

Речь идет о модели ПАЗ 672. У нее закругленные окошки переходили по бокам в крышу, создавая панорамное остекление. OBOZ.UA рассказывает, откуда появилось это уникальное для советского автопрома решение и что с ним было не так.

Впервые такие окна попытались ставить на модели ПАЗ 652, затем они достались более новым 672-м. Примечательно, что на похожем по конструкции и назначении капотном автобусе КАаЗ таких окон в крыше не было. Хотя эта часть машины имела схожую конструкцию.

Особенностью этих окошек в крыше было то, что их тонировали. Чтобы солнце через них не накаляло салон, их затягивали в основном синей пленкой. Также эта пленка удерживала обломки, если такие окна по каким-то причинам бились. Хотя их и изготовляли из закаленного стекла.

Еще одна модель, которая имела панорамные окна – это ЛАЗ 695. Их производили для использования на туристических маршрутах. Поэтому наличие панорамных окон здесь было оправданным. Любоваться видами через такие окна было довольно приятно. Однако во львовских автобусах их ставили не так долго. После обновления модели особенность убрали.

Однако именно в назначении и кроется секрет появления панорамных окон на единичных советских автобусах. Власти СССР действительно постоянно смотрели на Запад в надежде перенять оттуда что-то передовое и выдать гражданам за собственную разработку. И этот прием чиновники подсмотрели именно на туристических автобусах "Шкода" и "Икарус". Их пассажиры должны были как раз наслаждаться видами.

Но быстро стало понятно, что большого преимущества такие окна не дают – обычно большого бокового стекла хватает для того, чтобы смотреть по сторонам. Поэтому западная автомобильная промышленность вернулась к обычной конструкции автобусов. Следом за ней прием перестали использовать и в СССР. Особенно учитывая, что автобусы с панорамными окнами там использовали больше для регулярных перевозок, а не для туризма.

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