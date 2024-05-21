Как уберечь собак и кошек от клещей: простые правила по средствам защиты

Наступает лето и защита животных от насекомых-вредителей становится вновь актуальной. Кошки и собаки во время прогулок на свежем воздухе могут заражаться блохами или даже клещами и болеть из-за них.

Ветеринары напоминают, что домашних питомцев нужно регулярно обрабатывать противопаразитарными средствами. OBOZ.UA рассказывает, как сделать это правильно.

Почему важно защищать животных от блох и клещей

Блохи, живущие в шерсти животных, могут казаться относительно безопасными – они только кусают их, чтобы выпить немного крови и не переносят никаких болезней. Однако у некоторых животных может развиваться аллергия на слюну этих насекомых и аллергический дерматит, они могут травмировать себя во время вычесывания и выкусывания паразитов, а большое количество блох, пьющих много крови, приводит к развитию анемии.

Клещи еще более опасны. Они переносят инфекции, такие как болезнь Лайма, эрлихиоз, анаплазмоз, пятнистая лихорадка Скалистых гор, бабезиоз и бартонеллез. Поэтому обрабатывать животных акарицидами (препаратами именно от клещей) очень важно.

Как правильно выбрать препарат для животного

Формы, в которых продаются средства от блох и клещей, варьируются от таблеток и жевательных таблеток до ошейников, спреев, шампуней, порошков и жидких средств для нанесения на кожу собаки или кошки, обычно между лопатками или по спине. Доступно несколько средств для борьбы с блохами у хорьков, а также для борьбы с мухами и клещами у лошадей.

Есть несколько видов веществ, которые в составе средства защищают вашего любимца. Чтобы подобрать оптимальное, лучше будет проконсультироваться с вашим ветеринаром. А когда вы приобретете препарат, обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Она подскажет не только как применять средство, но и что делать, если у животного начнется нежелательная реакция. Собственно, чтобы ветврач мог правильно среагировать на побочные эффекты, сохраните упаковку препарата.

Когда применять препараты

Лучше всего начинать обрабатывать вашего питомца в начале теплого сезона, если вы пытаетесь предотвратить заражение блохами, и продолжать проводить обработки регулярно до его завершения. Клещи наиболее активны весной и осенью, но и летом опасность не исчезает.

Как применять крали против паразитов

После того, как вы выберете со своим врачом соответствующее средство, убедитесь, что препарат соответствует виду вашего питомца, его жизненному этапу и весовой категории. Если продукт предназначен для собак, не используйте его для кошек. Если вы используете продукт для щенка или котенка, убедитесь, что он маркирован для этой стадии жизни и что ваш питомец имеет по крайней мере минимальный вес, указанный на этикетке. Щенкам и котятам покупайте исключительно специальные средства для обработки.

Проконсультируйтесь со своим ветеринаром, прежде чем использовать противопаразитарные средства для слабых, старых, больных, беременных животных или животных, выкармливающих детенышей. Отдельно посоветуйтесь о совместимости, если ваш любимец принимает лекарства. То же касается домашних животных, у которых раньше выявлялись признаки чувствительности к средствам от блох или клещей. Расскажите своему ветеринару о любых других продуктах, которые вы можете использовать или давать своему питомцу, потому что это может повлиять на его рекомендации, например защитные шампуни или ошейники.

Перед использованием внимательно прочтите этикетку. Даже если вы уже много раз использовали продукт, прочтите этикетку, поскольку указания производителя могли измениться.

Точно следуйте инструкциям. Если на этикетке написано "Использовать еженедельно", не используйте ежедневно. Если продукт предназначен для использования в доме или во дворе, не наносите его непосредственно на питомца.

Если у вас несколько домашних животных и вы используете спреи или средства для точечного нанесения, наносите их на одно животное за раз и держите обработанное животное отдельно от других, пока продукт не высохнет. Это сделано для того, чтобы одно животное не вылизало другое и не наглоталось преперата. Это особенно важно, если продукт предназначен только для собак, а в вашем доме есть кошка.

После нанесения продукта немедленно вымойте руки с мылом или наденьте защитные перчатки во время нанесения.

Храните средства защиты животных подальше от продуктов питания и вещей, которые могут попасть в рот человека, например, детских сосок, ингаляторов и сигарет. Также к месту хранения не должны иметь доступа дети и животные.

После обработки несколько дней следите за своим любимцем на предмет появления побочных эффектов или нежелательных явлений. Особенно если вы применили какое-либо средство впервые.

Если у вашего питомца возникла неприятная реакция на ошейник от блох и клещей, немедленно снимите его. Если реакция развилась на любое средство от блох или клещей в любой форме, немедленно позвоните своему ветеринару. Он может посоветовать выкупать животное или привезти его в клинику – четко описывайте симптомы.

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