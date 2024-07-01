Как уберечься от летней жары: советы врача

Аномальная летняя жара, которую синоптики прогнозируют в Украине уже в этом месяце, может оказать губительное влияние на человеческий организм. Кроме того, она часто приводит к бессоннице.

Врачи дали советы, как уберечься от перегрева. Они также рассказали, что происходит с телом человека, когда температура воздуха приближается к 30 градусам.

Чтобы помочь своему организму перенести жару, соблюдайте несколько простых правил.

– Пребывания на прямом солнце с 12:00 до 16:00 лучше избегать.

– Поддерживайте водный баланс и пейте достаточное количество жидкости.

– Выбирайте легкую и здоровую пищу, которую вашему организму будет легче переваривать.

– Воздерживайтесь от потребления напитков, способствующих дегидратации организма.

– Носите головной убор, который защитит от перегрева. Выбирайте одежду из легких натуральных тканей.

Если человек перегревается, то :

– Дыхание и сердцебиение могут ускоряться, что может проявляться ощущением нехватки воздуха.

– Активное потоотделение приводит к нарушению водно-солевого баланса и обезвоживанию организма.

– Возможно повышение артериального давления.

В то же время, в ответ на повышение температуры воздуха, в организме могут выделяться гормоны стресса и изменяться показатели крови вследствие обезвоживания, такие как сгущение крови, повышение уровня гемоглобина, эритроцитов и так далее.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как пережить сильную жару без серьезного вреда для организма. Сделать это можно, соблюдая несложные рекомендации и имея представление о том, какие симптомы свидетельствуют о появлении у человека теплового истощения или теплового удара.

Следует отметить, что в ближайшие дни в Украине будет сохраняться аномальная жара. И высокие температуры опасны не только людям, но и животным.