Как убирать, когда в доме есть кот или собака: лайфхаки

Домашние любимцы приносят радость и искренние эмоции. Единственный минус четырехлапых в доме – необходимость частой и тщательной уборки. Постоянная очистка поверхностей от шерсти может казаться непрерывным кошмаром.

Профессиональные советы по уборке, несомненно, пригодятся для владельцев домашних животных. Как бороться с шерстью, грязными лапами после улицы и случайными пятнами, рассказало издание Woman and Home.

Совет 1

Инвестируйте в качественный пылесос для шерсти домашних животных.

"Ищите пылесосы с мощным всасыванием и специальными насадками, которые могут проникать в углы и мебельные щели, где часто скапливается шерсть", – объяснила Мелисса Каверли, основательница клининговой компании Imagine Maids.

Уборка пылесосом, по крайней мере дважды в неделю, может значительно снизить накопление шерсти и грязи в доме.

Совет 2

От устойчивых пятен поможет экологичный и безопасный ингредиент – пищевая сода. Важно промокнуть, а не тереть пятна от мочи. После удаления жидкости обильно нанесите пищевую соду – это поможет впитать неприятные запахи. Ферментные чистящие средства являются обязательными для владельцев домашних животных. Они эффективно удаляют следы запахов, которые могут побуждать животных повторно метить места.

Совет 3

Чистка уксусом также является прекрасным способом свести к минимуму использование химикатов и добиться глубокой антибактериальной очистки.

Белый уксус и пищевая сода могут творить чудеса для удаления запахов и пятен. Они безопасны в использовании и отлично подходят для удаления пятен. Раствор из соды и уксуса в пропорции 1:1 идеально подойдет для протирки поверхностей. Это средство также будет эффективно для освежения загрязненных тканей.

Совет 4

Регулярный уход за домашними животными не только избавит от необходимости выяснять, как избавиться от блох, но и значительно облегчит уборку. Следуя расписанию в уходе за своим питомцем, вы уменьшите количество шерсти и грязи, которые накапливаются в доме. Следует всегда иметь под рукой валик для ворса – это незаменимый инструмент для чистки дивана или другой мягкой мебели.

Совет 5

У вашего питомца наверняка есть любимое место, где он проводит больше времени. Это может быть как кресло или кровать, так и коврик под лестницей. Специалисты по уборке советуют использовать пароочиститель для обивки и ковров, чтобы удалить грязь, бактерии и аллергены из волокон.

Подстилку или коврик любимца следует регулярно стирать, чтобы удалить запахи и шерсть. Для этого рекомендуется использовать горячий цикл стирки – это позволит избавиться от пылевых клещей. Для более стойких запахов следует посыпать коврики пищевой содой перед уборкой пылесосом, поскольку это устранит нежелательный запах. Во время ароматизации дома всегда старайтесь использовать разбавленные эфирные масла, безопасные для домашних животных.

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