Как убрать запах 'детских сюрпризов' с матраса: простой способ

Жизнь с маленькими детьми и животными – это постоянное приключение, полное непредсказуемых ситуаций. Одной из них может быть наличие мочи на матрасе.

Подобные сюрпризы могут оставить не только пятна, но и неприятный запах. Поэтому Real Simple рассказал о том, как можно с ним справиться.

С запахом мочи может столкнуться каждый, независимо от того, есть у него дети или домашние питомцы. Он тяжело поддается удалению, особенно если его не устранить сразу. Однако есть несколько эффективных методов, которые помогут вам быстро и легко избавиться от этой проблемы.

Свежие загрязнения

Свежие пятна от мочи можно убрать с помощью стирального порошка. Сначала промокните их бумажными полотенцами, чтобы они впитали как можно больше влаги.

Затем приготовьте очистительный раствор, а именно смешайте 1/2 чайной ложки концентрированного стирального порошка с 1 стаканом теплой воды. смочите в нем щетку с мягкой щетиной и осторожно потрите матрас от наружной стороны пятна к центру.

После этого снова уберите с помощью бумажных полотенец лишнюю влагу и посыпьте пораженный участок толстым слоем пищевой соды. Дайте матрацу высохнуть на свежем воздухе в течение нескольких часов, а затем уберите остатки порошка пылесосом.

Устаревшие загрязнения

Устаревшие пятна от мочи нуждаются в более глубокой очистке. Для начала сделайте пасту из пищевой соды и воды в соотношении 3:1. Нанесите его на пятно и с помощью щетки с мягкой щетиной вотрите смесь в волокна матраса.

Затем дайте пасте высохнуть и убрать пылесосом ее сухие остатки.

Если пищевая сода не помогает, попытайтесь сбрызнуть загрязненные участки дистиллированным белым уксусом. Сначала запах кислоты будет достаточно сильным, но он развеется, когда матрас высохнет.

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