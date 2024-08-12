Как удалить пятна от воды из бокалов для вина: все проще, чем кажется

Жесткая вода создает налет на стекле, поэтому очистить бокалы до идеального блеска – задача не из простых. Независимо от того, есть ли пятна от жесткой воды на стеклянных дверях душевой кабины, окнах или стаканах для напитков, для их удаления можно использовать базовые моющие средства.

Эксперты рассказали, как удалить пятна от жесткой воды из стекла и предотвратить разводы. Это простые, эффективные и доступные методы.

Как удалить пятна от жесткой воды на стекле с помощью уксуса

Кислоты в дистиллированном белом уксусе или свежем лимонном соке помогут растворить минералы, оставляющие пятна на стекле.

Смешайте одну часть белого уксуса или лимонного сока с одной частью дистиллированной воды в пульверизаторе и обработайте стеклянные поверхности.

Можно также наполнить раковину раствором уксуса и воды и прополоскать стаканы. Оставьте их на 30 минут, прополощите и немедленно высушите тканью из микрофибры без ворса.

Паста из пищевой соды

Чтобы повысить очищающую силу уксуса, предварительно обработайте поверхность пастой из пищевой соды.

Опрыскав стекло раствором уксуса и воды, дайте ему поработать 30 минут.

Смешайте одну часть воды с тремя частями пищевой соды в небольшой миске, чтобы получить пасту.

Нанесите пасту на стекло круговыми движениями, используя щетку с мягкой щетиной. Используйте старую зубную щетку для углов и мелких стеклянных предметов.

Дайте пасте высохнуть примерно 10 минут, а затем сбрызните неразбавленным уксусом. Протрите стекло, чтобы ослабить минеральные отложения.

Промойте стекло и высушите его тканью из микрофибры.

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