Как ухаживать за комнатными растение летом: 5 важных советов

В летние месяцы комнатные растения нуждаются в особом уходе и внимании. Учитывая более интенсивный солнечный свет, некоторые горшки придется переместить во избежание ожогов на листьях. Другие растения будет полезно перенести на улицу на сезон, чтобы ускорить рост и стимулировать цветение.

Эксперты дали важные советы по уходу за комнатными растениями летом. Важно обеспечить цветам оптимальный полив, однако помнить, что чрезмерное увлажнение может привести к появлению корневой гнили.

Избегайте прямого солнечного света

Если комнатные растения подвержены воздействию прямых солнечных лучей, используйте шторы для защиты или отодвиньте горшки подальше от окон. Признаками солнечных ожогов являются коричневые пятна или выбеленные листья. При наличии ожогов, удалите листья, имеющие 50% или более повреждений, или подождите, пока они опадут естественным путем, когда их заменят новые приросты.

Настройте свой график полива

Комнатные растения летом нужно поливать чаще, ведь высокие температуры и яркий свет ускоряют испарение влаги и заставляют растения использовать больше воды. Однако даже в самую жаркую погоду большинство растений не нуждаются в ежедневном поливе; достаточно тщательного увлажнения каждые 3-4 дня. Признаками проблемы с поливом являются опадания листьев или цветов, свертывание листьев, коричневые кончики на краях.

Оптимизируйте уровень влажности

Воздух в помещении может быть очень сухим из-за закрытых окон или кондиционеров – избегайте размещения комнатных растений возле вентиляционных отверстий. Симптомы недостаточной влажности включают скрученные края листьев или коричневые пятна. Увеличить влажность можно, сгруппировав растения вместе, регулярно опрыскивая, используя увлажнитель воздуха или установив гальку или поддон на дно горшка.

Защищайте листья от пыли и вредителей

Открытые окна пропускают оседающую на листе пыль. Держите растения в чистоте, регулярно протирая листья влажной тряпкой. Масло нима при разбрызгивании или протирании делает листья блестящими и помогает поддерживать их в чистоте, а также помогает предотвратить появление насекомых, клещей и болезней при регулярном использовании.

Растения, стоящие под прямыми солнечными лучами, могут быть склонны к появлению паутинного клеща. Первые признаки включают тусклые или пыльные листья, бледную окраску, замедленный рост или очень тонкую сетку на поверхности листьев. Следует изолировать пораженные растения и обработать их специальными препаратами во избежание распространения вредителя.

Перенесите некоторые растения на улицу

Некоторые растения можно выносить на улицу в летние месяцы. Медленно адаптируйте растения к новым условиям освещения, перенося их в теневое, защищенное открытое место. Регулярно проверяйте их на потребности в воде и отрегулируйте график внесения удобрений. Периодически промывайте листву, чтобы повысить влажность избежать появления вредителей.

Фикусы, кротоны, пальмы, драцены и сансевьеры могут расти на открытом воздухе в течение всего лета. Суккуленты могут получить более яркую окраску, а кактусы, скорее всего, зацветут, если проведут несколько месяцев на улице. Хойи, бегонии, орхидеи и другие цветущие растения можно выдерживать на открытом воздухе в мягком климате – это будет стимулировать к цветению.

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