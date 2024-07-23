Как ухаживать за розами после цветения: советы, как сохранить кусты

Розы станут настоящим украшением сада. Однако эти цветы очень привередливы. Малейшие ошибки в уходе – и от пышного яркого цветения не останется и следа.

OBOZ.UA разбирался, как ухаживать за розами после цветения. При правильном уходе розы в следующем сезоне будут цвести еще дольше.

Совет 1

Для кустов необходимо выбрать солнечные и открытые места. Розы не будут расти на грядках, где застаивается влага. Более того, в таких условиях растения будут страдать грибковыми заболеваниями.

Совет 2

Важно отрегулировать режим полива. Он должен быть тщательным, регулярным, но не чрезмерным. В часы жары лучше розы не трогать – на листьях и цветах могут возникнуть ожоги. Проводить полив следует утром или вечером, используя чистую, теплую, отстоянную воду.

Совет 3

В период вегетации розы нуждаются в подкормке. Пригодятся органические и минеральные удобрения.

Совет 4

Своевременное и правильное обрезание будет способствовать активному росту роз. Таким образом, можно сформировать хороший куст. Делать обрезку следует весной и осенью, удаляя прежде всего сухие, больные и старые побеги. Угол наклона должен быть равен 45 градусам.

Совет 5

Следует проводить регулярный осмотр кустов, чтобы своевременно на раннем этапе выявить болезни и вредители. Можно использовать народные средства в профилактических целях.

Совет 6

Мульчирование – важный этап в уходе за розами. Замульчировав землю под розами, влага не будет так быстро испаряться. Сделать это можно с помощью коры, опилок, травы или соломы.

Совет 7

Следует своевременно готовиться к холодам. Розы можно накрыть опавшей листвой или агроволокном, чтобы защитить кусты от ветра и мороза.

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