Как упорядочить холодильник с помощью привычных предметов: интересные советы

Организация пространства – ключ к эффективному использованию любой площади. И такие места, как холодильник, не являются исключением.

Неупорядоченный холодильник не только выглядит неэстетично, но может привести к порче продуктов. О том, как выработать четкую систему хранения, рассказывает OBOZ.UA.

Хаотическое хранение – это не только неполезно, ведь так продукты быстрее портятся и могут приобретать запахи друг друга, это еще и неудобно. Когда в холодильнике все лежит на случайных местах, а маленькие предметы прячутся за большими, на их поиск нужно тратить гораздо больше времени.

Конечно, для организации пространства можно приобрести специальные контейнеры и наклейки для маркировки продуктов, но есть способы, которые обеспечат такой же результат, но более бюджетным способом.

Магнитные ленты для хранения напитков

Купите магнитные полоски для удобного хранения напитков с металлическими крышками.

Они крепятся к верхней части вашего холодильника и позволяют держать бутылки или мелкие металлические контейнеры в воздухе. Это поможет значительно оптимизировать пространство.

Используйте коробку для яиц, чтобы упорядочить приправы

Картонные коробки от яиц – это экологически чистый и надежный вариант хранения без дополнительных затрат. Используйте их для упорядочивания и структурирования холодильника.

Для этого просто отрежьте верхнюю часть лотка, оставив ту, где есть лунки и положите в них специи, соусы и т.д. Таким образом, они будут всегда в одном месте

Используйте пакеты для хранения вместо контейнеров

Судочки для хранения остатков пищи – это очень удобно, но они, как правило, очень громоздкие. Поэтому лучше используйте пластиковые пакеты на застежках. Они занимают гораздо меньше места, и в них можно положить любое количество продуктов. Также хорошим решением будет приобрести вакуумные пакеты. Они удаляют воздух из упаковки, что замедляет процесс порчи и сохраняет свежесть пищи.

Такие пакеты не обязательно выбрасывать после использования. Просто помойте их с мягким моющим средством, высушите и используйте повторно.

Вытяжные подставки для продуктов

Подставки для продуктов могут помочь упорядочить ваш холодильник и сделать поиск необходимых ингредиентов быстрее и удобнее.

Также вы можете ставить на одну полочку продукты одного типа, например, только соусы, овощи, фрукты, молочку и т.д., чтобы они не могли потеряться среди беспорядков.

Малярная лента

Малярная лента имеет множество способов использования, когда дело касается организации пространства и хранения продуктов. Например, ею можно заклеить открытые мягкие упаковки, обертки или маркировать ею полки, пакеты и контейнеры с едой. Также можно писать на ленте дату приготовления, название конкретного блюда или ингредиента, чтобы вы могли легко их идентифицировать.

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