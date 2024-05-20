Как ускорить рост комнатных растений: малоизвестный трюк

Для интенсивного роста комнатным растениям нужно, кроме полива и подкормки, достаточное количество солнечного света. Но как обеспечить им необходимое освещение, если, скажем, у вас темная квартира либо окна выходят на север?

Энтузиасты домашнего садоводства рекомендуют использовать для этого предмет, предназначенный для кухни. А именно алюминиевую фольгу. OBOZ.UA разбирался в нюансах этого лайфхака.

Вероятно, вы не раз видели, как фольгированные устройства используют, чтобы создать мягкую подсветку во время фотосессий. Блестящий материал имеет способность отражать свет и направлять его в нужные точки. Но при этом создает мягкие блики – не концентрирует солнечные лучи в одной точке.

А это именно то, что нужно растению – рассеянный солнечный свет, направленный прямо на листья. Поэтому фольга поможет создать для него такой световозвращающий экран.

Чтобы изготовить простейшую конструкцию, возьмите две длинные шпажки и отрежьте кусок алюминиевой фольги, примерно в половину диаметра горшка. Накрутите края фольги на шпажки, чтобы она хорошо держалась, и закрепите этот экран в земле блестящей стороной к растению. Наконец разверните горшок таким образом, чтобы фольга отражала как можно больше света из окна. Лучи будут окутывать растение и помогать ему расти быстрее.

Можно создать "солнечный ящик" для вазона. Для этого возьмите картонную коробку, которая была бы на 5 см выше растения. Вырежьте у этой коробки дно и одну из стенок. Наклейте внутри фольгу. Теперь этим ящиком можно накрывать горшок – цветок будет получать увеличенное количество света. Минус этого метода в том, что вы не сможете любоваться своим растением. Однако такой бокс поможет ему поддерживать хорошее состояние и активный рост даже в пасмурные и короткие дни.

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