Как в СССР называли первых женщин-программисток: вы будете удивлены

Сфера IT в современном мире является синонимом престижа и высокой зарплаты. А в СССР женщинам-программистам даже придумали весьма странное прозвище. Первые ЭВМ начали появляться в СССР примерно в 1950-х годах – тогда зародилась профессия программиста.

Начало развития новой отрасли заложила первая атомная станция в Обнинске. Ее ввели в эксплуатацию в июне 1954 года, а для обслуживания технических вопросов создали математический отдел, состоявший преимущественно из девушек. OBOZ.UA рассказывает, как в советскую эпоху пренебрежительно называли женщин-программисток.

Программистки выполняли сверхсложную умственную работу – проводили многочисленные расчеты, выводили формулы, решали уравнения. Работали они независимо, но передавали данные друг другу – так удавалось в несколько раз ускорять темпы работы.

Расчеты программистки проводили на электромеханических вычислительных машинах "Рейнметалл" и "Мерседес". Эти девушки и молодые женщины действительно были первые специалисты в области программирования в СССР.

Однако в начале 50-х названия этой профессии еще не существовало, формально женщины были работницами математического отдела. Но в народе за ними закрепилось своеобразное прозвище – на улице девушек могли назвать "лохматушками".

Ситуация сложилась интересная и характерная для маленьких городов. В провинциальном Обнинске появились молодые, красивые ученые, выпускницы московских курсов и институтов. Тогда набирала популярность прическа "бабетта", или, как ее называли в народе "гнездо" или "улей".

В основе был начес: пряди волос поднимались на макушку и укладывались пышным плотным валиком, на который крепились и другие пряди. Это создавало эффект привлекательной неопрятноти – пряди могли выбиваться из прически. Моду на "бабетту" ввели мировые актрисы Бриджит Бордо и Одри Хэпберн.

Советским женщинам старшего поколения более привычно было зачесывать волосы в тугие гладкие прически или вообще носить платок. Новая мода их удивляла. Молодых программировщиц начали за глаза называть "лохматушками" – свидетельство об этом можно найти и в мемуарах именитых академиков.

Укладка "бабетта" занимала так много времени, что после нее девушки могли несколько дней не мыть и не зачесывать голову, за что и получали соответствующее прозвище. Впоследствии тренд отошел в прошлое, а вместе с ним – и первое прозвище советских программисток.

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