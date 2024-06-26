Как в СССР преследовали 'тунеядцев': кого включали в эту категорию

Власти СССР любили хвастаться перед иностранными гостями тем, что в стране нет безработицы. Но при этом не рассказывали, какой ценой этого удалось добиться. А делалось это, в том числе, при помощи репрессивных мер.

Основой для преследований стал закон "Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни". Его Президиум Верховного Совета СССР принял в 1961 году. OBOZ.UA подробнее рассказывает о том, какие наказания он предусматривал и как применялся.

Кого считали тунеядцами

Согласно нормам данного закона, к уголовной ответственности привлекали людей, которые не работали от четырех месяцев в году и более. Это формулировали как "систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством, а также ведение в течение длительного времени другого паразитического образа жизни". Ослабление имели только домохозяйки, которые ухаживали за несовершеннолетними детьми. Если женщина была незамужем или бездетной, она все равно подпадала под действие закона.

За нарушение данного закона могли отправить в многолетнюю ссылку с привлечением к принудительному труду. Также практиковали конфискацию имущества, якобы нажитого нечестным путем.

Примечательно, что тунеядцами считались любые люди, которые не работали по найму, а, например, занимались частным бизнесом (он в СССР был запрещен) или же те, кто работали на гонорарной основе – например, писатели или музыканты. Таким образом, этот закон можно было применять к интеллигентам. Именно по этому закону был осужден русский поэт Иосиф Бродский, позже вынужденный покинуть Советский Союз.

Борьба с диссидентами

С точки зрения международного права, закон о тунеядцах противоречил международным соглашениям о запрете принудительного труда. К тому же широкая формулировка позволяла трактовать его нормы очень свободно. Поэтому высококвалифицированных специалистов в СССР местные власти заставляли заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы только дать такому "тунеядцу" официальное место работы. Так журналисты, ученые, инженеры, которые работали над отдельными проектами и занимались образованием, оказывались в шахтах, заводах, котельных. Фактически закон стал удобным инструментом для борьбы с диссидентами.

Газета "Зеркало недели" приводит несколько примеров пострадавших украинцев. Так физик Юрий Мнюх, в конце концов эмигрировавший в США, долгое время работал лифтером. Еще и работу пришлось оформить на имя жены, чтобы избежать неприятностей. А кандидату физико-математических наук Владимиру Кислику пришлось устроиться в Харькове переплетчиком. В течение многих лет после ссылки не мог устроиться по специальности и работал плотником и разнорабочим высококвалифицированный лингвист, автор научных работ Константин Бабицкий.

Одним из самых известных пострадавших от закона о тунеядстве украинских диссидентов стал крымскотатарский политик Мустафа Джемилев. После его освобождения из лагеря милиция в Ташкенте сделала ему предупреждение за тунеядство. Пришлось устраиваться инженером в совхоз.

Отмена закона

Норма о борьбе с тунеядцами действовала в СССР со времен Хрущева и до самого конца существования государства. Только после распада Союза вновь государства начали отменять ответственность за него.

В Украине безработицу легализовали в 1991 году, когда был принят закон "О занятости населения". А само одиозное постановление Президиума Верховного Совета РСФСР "О порядке применения статьи 214 Уголовного кодекса РСФСР" утратило силу согласно Закону Украины от 7 июля 1992 года N 2547-XII. Принятая в июне 1996 году Конституция Украины окончательно вывела за рамки правового поля существования принудительного труда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в СССР пытались заменить церковное крещение коммунистическим "звездением".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.