Как в СССР стала популярной фраза 'последнее китайское предупреждение': что значит

История создала немало интересных фраз и словосочетаний, которые со временем стали частью культуры. Например, в Советском Союзе быстро набрало популярность среди граждан выражение "последнее китайское предупреждение".

Даже сегодня от представителей старшего поколения можно услышать такую формулировку. О происхождении этого изречения, читайте в материале OBOZ.UA.

Фраза "последнее китайское предупреждение" происходит из времен, когда международные отношения были напряженными, а дипломатия иногда превращалась в сплошные угрозы и споры.

Исторический контекст

После Второй мировой войны, в 1949 году, в Китае произошла революция, в результате которой коммунисты под руководством Мао Цзэдуна пришли к власти на материке. А националисты, в частности, их лидер Чан Кайши перебрались на остров Тайвань.

В 50-х годах прошлого века отношения США и новой Китайской республики были особенно напряженными, ведь американцы поддержали Тайвань как независимое государство и размещали свои военные силы в этом регионе.

Из-за постоянной активности самолетов США вблизи китайского воздушного пространства, КНР часто посылала дипломатические ноты и официальные протесты, содержащие предупреждения о нарушении границ. Таких предупреждений, которые часто называли "последними", было сотни, но все они редко приводили к реальным последствиям.

"Последнее китайское предупреждение" в СССР

Это выражение быстро перекочевало в советский фольклор через СМИ и стало саркастическим символом несерьезных или неэффективных угроз. Для граждан СССР фраза "последнее китайское предупреждение" была своеобразной шуткой, означавшей бесполезные или пустые угрозы без реальных последствий, которые никто не воспринимает серьезно.

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