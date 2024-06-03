Как в СССР вводили налог на бездетность и чем все закончилось

В конце мая народный депутат Украины от "Слуги народа" Сергей Гривко выступил с инициативой ввести в нашем государстве так называемый налог на бездетность. Даже если не считать того, что в обществе такая инициатива вызвала бурное отрицание, неудачность подобного решения можно подтвердить историческими примерами, в частности опытом СССР.

Как пишет BBC, инициатором введения налога стал в 1941 году Иосиф Сталин. После начала немецко-советской войны стало понятно, что жертв будет много и нужно будет их компенсировать. С помощью лишнего налога государство пыталось убедить граждан заводить детей, а деньги, собранные с бездетных, обещало направить на содержание сирот в детских домах. Война действительно лишила родителей множество детей.

Налогом облагались бездетные мужчины от 25 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Они должны были отдавать государству 6% своего дохода. Однако из этого правила были и исключения. От налога освобождали героев СССР, военных, награжденных тремя степенями ордена славы, людей, которые не могли иметь детей из-за состояния здоровья и студентов до 25 лет. Со временем к ним добавились монахи. Кроме того, не платить за бездетность могли граждане, дети которых погибли или пропали без вести на войне.

Ставка налога на бездетность была неодинаковой для всех. Так с тех, кто зарабатывал 70 рублей, его не взимали. А для зарплаты меньше 91 рубля в месяц он был уменьшенным. Со временем государство заставило крестьян платить больше. В течение нескольких лет с тех жителей села, которые не имели детей, собирали по 150 рублей в год. А с тех, у кого было один или два ребенка, брали 50 и 25 рублей в год соответственно.

Усыновителей также освобождали от уплаты этого сбора. Но если в семье умирал единственный ребенок, родителей снова облагали налогом.

С самого начала власти СССР обещали, что налог на бездетность будет временной нормой. Но в результате он просуществовал до самого распада государства в 1991 году. Хотя в конце 80-х нормы относительно него ослабили – после женитьбы пары на год освобождали от уплаты.

С точки зрения демографии с введением налога на бездетность в СССР действительно начался бэбибум. Но историки не склонны увязывать эти события между собой. Ведь всплеск рождаемости наблюдался также в странах, где такого налога не было. К тому же в 1960-х гг. рождаемость в Союзе начала падать, хотя налог продолжал действовать.

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