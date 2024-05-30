Как восстановить ржавую уличную мебель: поможет средство из аптечки

Защитить уличную мебель от ржавчины практически невозможно. Это распространенная проблема, которая в основном возникает во влажной среде. К счастью, от ржавого налета можно избавиться с помощью простого дешевого аптечного средства.

Пригодится перекись водорода и пищевая сода. Как защитить мебель от коррозии, рассказало издание House Digest.

Как удалить ржавчину

Густая паста из перекиси водорода и пищевой соды эффективно восстановит садовую мебель. Нанесите смесь на ржавые пятна и подождите 15-20 минут.

После того, как активные компоненты проникнут в ржавчину, воспользуйтесь абразивным инструментом, чтобы удалить пятна.

Вытрите и высушите мебель после завершения процедуры.

Как защитить мебель от образования ржавчины

После того как вы удалили все пятна ржавчины из металлической мебели можно воспользоваться одним из методов, чтобы предотвратить повторное появление налета.

Самый простой способ – поддерживать мебель максимально сухой. Вы можете заносить ее в дом или сарай либо ставить металлические предметы под большой зонтик, главное – защитить металл от влаги. Избегайте разливки жидкостей на металл. Если мебель намокает, вытрите ее досуха как можно скорее.

Очевидно, что полностью защитить уличную мебель от влаги почти невозможно. Вот почему спреи и масла для предотвращения ржавчины очень эффективны. Специалисты советуют обработать мебель специальным воском, WD-40 или другими профессиональными антикоррозионными средствами.

Лучше не ставить столы и кресла непосредственно на газоне, ведь утренняя роса и осадки способствуют образованию не только ржавчины, но и плесени. Даже мебель высочайшего качества не сможет выдержать длительное влияние сырости и влаги.

На садовой мебели летом быстро появляется плесень и мох. Лучшим решением станет использование лимонного сока. Его следует смешать с солью и очистить пораженные участки щеткой или губкой. После этого нужно промыть мебель шлангом. Какие другие экологические средства помогут очистить поверхности от грязи и ржавчины – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какими еще средствами можно почистить уличную мебель и заборы от ржавчины.

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