Как всегда выглядеть молодо: хитрости для макияжа

Макияж – прежде всего сфера самовыражения. Однако важно помнить, что с возрастом потребности кожи в уходе меняются. Техники и средства, актуальные в 30 лет, могут потерять актуальность и пользу в 40+.

С возрастом кожа начинает терять влагу, поэтому прежде всего следует позаботиться о качественном предварительном увлажнении. Визажисты рассказали, как выглядеть младше с помощью макияжа.

Предварительное увлажнение

Эксперты по красоте советуют использовать праймеры с гиалуроновой кислотой и коллагеном для увлажнения кожи перед нанесением основания. Также стоит подобрать легкий ежедневный крем, глубоко увлажняющий и матирующий поры.

Тональный крем

Избыточное количество тонального основания создает эффект маски. Крем оседает в тонких линиях и морщинках. Лучше выбрать сияющее легкое основание, разглаживающее неровную текстуру, а не подчеркивающее ее.

Темные круги под глазами

Одно из первых мест, где появляются признаки старения – это область вокруг глаз. Визажисты советуют воспользоваться техникой "треугольник света": создайте перевернутый треугольник под каждым глазом, осторожно нанося светлый консиллер. Не забудьте нанести увлажняющий крем для глаз и праймер перед нанесением макияжа.

Крем или пудра

Большинство визажистов соглашаются, что кремовые формулы идеально подходят для более зрелой кожи. Порошкообразные продукты, как правило, оседают тонкими линиями и подчеркивают морщинки. Пудра также ложиться неровными пятнистыми линиями, поскольку с возрастом кожа становится более сухой. Лучше приобрести кремовые румяна и бронзатор. Румяна следует наносить на верхнюю часть скул и слегка вытягивать вверх.

Эффект мерцания

Металлические тени могут стать меловыми на сухой коже и подчеркнуть любые недостатки. Эксперты советуют обратить внимание на мягкие атласные или матовые оттенки теней, а более темные цвета наносить выше над складкой и наружным уголком глаз.

Помада или блеск для губ

В 40 лет начинают появляться морщинки вокруг губ – визуально это прибавляет возраст. Выбирайте формулы помады с текстурой крема или бальзама для губ. Лучше избегать матовых оттенков. Чтобы удалить мертвую кожу и сделать губы гладкими, используйте пилинг.

Правильный тон тонального

Когда вы носите неподходящий оттенок основы, то можете визуально добавить себе несколько лет. При выборе крема внимательно взгляните на оттенок возле окна при естественном освещении, чтобы увидеть, как он выглядит на вашей коже. Еще один отличный тест – нанести крем на тыльную сторону запястья.

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