Как выбрать идеальный для вас аромат духов: советы

Запахи обладают способностью вызывать эмоции, восстанавливать воспоминания и создавать впечатления. Также они могут стать неотъемлемой частью вашей личности, отображать настроение или подчеркивать стиль.

Однако выбор духов может оказаться сложной задачей, поскольку рынок предлагает множество вариантов. Поэтому Hypebeast поделился несколькими советами, которые помогут вам подобрать ваш идеальный аромат.

Тестовые наборы

Перед тем как покупать большой флакон духов приобретите себе тестовый набор, где есть несколько маленьких бутылочек с разными ароматами.

Наносите парфюм на кожу

В любом случае вам придется попробовать несколько парфюмов, прежде чем вы найдете тот, который вам действительно подходит. Также помните, что ароматы часто пахнут на тестовых полосках не так, как на коже, поэтому распылите духи на запястье и понюхайте его еще раз через час.

Проанализируйте свою текущую коллекцию духов

Если вы хотите расширить свой набор ароматов или попробовать что-нибудь новое, попробуйте просмотреть на собственные флаконы и найти между ними закономерности, которые помогут понять ваши общие предпочтения.

Конкретизируйте свои предпочтения

Перед тем, как искать идеальный парфюм, следует определить, к каким семействам ароматов вас естественно тянет. Возможно, вам нравятся сладкие запахи, или более кислые, цветочные и т.д.

Также поймите, какие нотки вам точно не нравится. Это позволит вам не терять время на тестирование целого ряда ароматов.

Сосредоточьтесь на настроении или атмосфере

Как ни странно, запахи могут создавать настроение, поэтому их можно разделить на веселые, оптимистичные, таинственные, капризные и т.д. Выбор ароматов по нотам может быть сложным, поскольку в большинстве ароматов, которые мы ощущаем, смешано много запахов. Однако если вы ориентируетесь на атмосферу, это может значительно сузить круг духов.

Узнайте больше о любимом бренде или фирменном стиле парфюмера

Когда вы начнете изучать тему парфюмерии, то увидите, что каждый бренд имеет фирменный стиль, как и каждый парфюмер. Почитайте отзывы и описания их самых известных духов, чтобы понять, подходит ли вам их атмосфера.

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