Как выглядеть моложе: универсальные правила макияжа

С течением времени меняется не только мировоззрение, опыт и внешний вид человека, но и подход к макияжу. Возрастные трансформации заставляют женщин по всему миру совершенствовать и модернизировать свои привычки.

Те косметические средства и способы их нанесения, которые подходят юным людям, уже не подходят взрослым. Поэтому She Finds поделился несколькими универсальными приемами макияжа, которые помогут многим женщинам старше 40 лет чувствовать себя уверенно.

Выберите кремовую основу вместо матовых формул

Матовые основы могли выглядеть потрясающе, когда вам было 20 лет, но после того, как кожа стала более текстурной и на ней появились мелкие морщинки, лучше выбирать кремовые текстуры, обеспечивающие большее увлажнение.

Используйте корректора цвета

Если ваш консилер не перекрывает пигментные пятна, кровоподтеки под глазами или другие недостатки кожи, то вам следует использовать цветовой корректор.

Зеленый корректор может нейтрализовать красноту, персиковый и оранжевый корректоры могут справиться с фиолетовыми и синими кругами под глазами, а фиолетовые корректоры прекрасно улучшают вид бледной кожи.

Праймер

Праймер – незаменимый косметический продукт, особенно для зрелой кожи. Он поможет макияжу держаться гораздо дольше, а также сделает его более пигментированным и насыщенным.

Если вы приобретете праймер с гиалуроновой кислотой, то вин вдобавок еще и обеспечит дополнительное увлажнение.

Замените черную подводку серой или коричневой

Черная подводка может выглядеть слишком резко на зрелых глазах. Поэтому если вы хотите казаться более свежими, то следует заменить ее на серую или коричневую.

Удлините хвосты ваших бровей

Брови невероятно сильно влияют на внешний вид любого лица, но с возрастом они становятся более редкими. Поэтому чтобы лицо казалось более свежим и молодым, необходимо дорисовывать и подчеркивать внешние уголки бровей.

Закрепите макияж с помощью спрея для фиксации

Если раньше вы использовали пудру для того чтобы закрепить свой макияж, то после 40 лет лучше заменить ее на фиксирующий спрей. Он не сушит кожу и не подчеркнет поры или морщинки.

Разместите румяна выше на лице

Если вы привыкли наносить румяна на яблоки щек, то начните делать это повыше. Это мгновенно подтянет ваше лицо вверх.

Увлажнение перед макияжем

Хороший макияж всегда начинается с ухода за кожей. Если вы нанесете тональный крем на сухую и неувлажненную кожу, то не перекроете мелкие недостатки, а наоборот, обратите внимание на ее текстуру.

Не бойтесь блеска

Здоровая кожа должна быть достаточно увлажненной и сиять, поэтому не пытайтесь убрать с нее весь блеск.

Нанесите подводку между ресницами

Если у вас есть нависшие веки, то очень сложно будет нанести на глаза подводку и не сделать их визуально меньше. Поэтому вместо того, чтобы рисовать стрелки или делать дымчатый макияж глаз, нанесите продукт тонкой линией прямо над линией ресниц и растушуйте его тонкой щеточкой так, чтобы цвет просочился сквозь волоски. Это визуально сделает ресницы более густыми, но не скроет веки.

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