Как вымыть окна до блеска: поможет средство, которое уже есть у вас на кухне

Летом окна пачкаются очень быстро. Грязь и пыль оседают на поверхности, а избавиться от загрязнений довольно непросто. Пригодятся как народные методы, так и вполне современные: разница разве что в стоимости и экологичности.

Эксперты говорят, что старый метод с газетами уже не актуален. В сети набирает популярность лайфхак, что поможет чистить окна быстро и без разводов.

Окна будут блестящими и чистыми, если использовать средство, которое, вероятно, уже есть в вашем доме.

Предварительно следует очистить окна от пыли.

Возьмите средство для мытья посуды. Нанесите его на ткань и тщательно протрите окна.

Отполируйте поверхность, используя сухую ткань.

Этот простой и экономически выгодный способ также подходит для душевых экранов, зеркал, блестящих ванн или глянцевой плитки.

Кстати, специалисты по уборке рекомендуют использовать глицерин. Это прозрачная, очень густая, вязкая и тяжелая вода жидкость, которая имеет способность поглощать влагу из воздуха и удерживать ее. Глицерин растворяет минеральные соли.

Дешевое аптечное средство не только отмоет грязь, но и надолго сохранит чистоту стекла. Просто разведите глицерин с водой в пропорции 1:10 и обработайте оконную поверхность.

Кроме того, после мытья окон эксперты предлагают обработать стекло кондиционером для белья.

Эффективным будет специальный раствор, в составе которого уксус, средство для мытья посуды и вода. Как правильно его приготовить и использовать читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, как мыть посуду быстрее и экономить воду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.