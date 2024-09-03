Как вырастить дома барвинок: советы по уходу

Барвинок – довольно неприхотливое растение, однако неблагоприятные условия могут существенно ухудшить цветение. Барвинок больше любит тень, чем яркое солнце и растет на хорошо дренированных, рыхлых и плодородных почвах слабокислой или нейтральной кислотности.

В целом, барвинок не требует дополнительного полива, разве что в периоды затяжной засухи. Эксперты рассказали, как вырастить в саду барвинок.

Когда нужно сеять барвинок

Сеять барвинок советуют и весной, и под зиму, когда растения находятся уже в периоде покоя. Можно даже посеять цветы летом, но исключительно в дождливый, прохладный и пасмурный день.

На грядке должна быть хорошо дренированая почва нейтральной или слабокислой реакции. Подкормить грядку следует зрелым компостом под перекапывание. Лучше сажать барвинок в тени.

Сеять барвинок просто – семена кладут в бороздки на глубину 1 см, засыпают землей и после посадки поливают.

Как ухаживать за цветами

Барвинок не любит излишнего увлажнения. Поливать цветы следует только во время затяжной засухи, а вообще растениям будет достаточно естественных осадков. Барвинок даже легко уживается с сорняками. Для усиления кущевания опытные садоводы советуют прищипывать как молодые, так и старые побеги.

Чем подкормить барвинок

Посевы будут хорошо реагировать на своевременные сбалансированные подкормки минеральными и органическими удобрениями. Но специалисты говорят, что лучше все-таки подойдут органические удобрения – компост, перегной и т.д.

После окончания цветения барвинок следует обрезать, а растительные остатки можно использовать как черенки для укоренения.

Вредители и болезни

Барвинок может страдать от мучнистой росы и других грибковых болезней, против которых борются опрыскиванием фунгицидами или бордоской жидкостью.

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