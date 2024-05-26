Как вырастить дома пионы с гигантскими цветами: советы

Пионы – это невероятно красивые цветы. Их пышное и ароматное цветение способно украсить любой сад или огород.

Для того, чтобы вырастить качественные и крупные цветы, необходимо приложить усилия, но они того стоят. О том, как это сделать, рассказал Woman and Home.

Где и когда высаживать пионы

Пионы лучше высаживать осенью или весной, когда земля влажная, а на улице еще не слишком жарко или холодно.

Для посадки пионов нужно выбирать солнечное место, защищенное от сильных ветров. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной, поэтому за ней нужно тщательно ухаживать, обогащать ее удобрениями и регулярно удалять сорняки. Также обязательно проверяйте уровень рН. Почва должна быть нейтральной или слегка щелочной.

При посадке цветов между ними нужно оставлять достаточное расстояние, около 1 метра, чтобы они не мешали друг другу расти. Также убедитесь, что вы углубляете их в землю не более чем на 5 см.

Особенности ухода за пионами

Чрезмерный полив является одной из самых распространенных причин гибели пионов. Переувлажнение может привести к гниению корней. Также угрозу для растений могут представлять обильные дожди, поэтому во время непогоды следует защитить цветы.

Если вы заметили гнилые или больные лепестки, очень важно удалить их или даже срезать цветок, чтобы спасти растение. Также не забудьте обрезать пионы осенью после первых заморозков, после того, как листья начнут отмирать естественным путем.

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