Как вырастить гигантские тыквы без химии: два секрета

Тыквы – вкусные и полезные овощи. Однако часто вместо щедрого большого урожая осенью созревают хилые пустые плоды. Все дело – в технологии выращивания, говорят специалисты.

OBOZ.UA рассказывает, как вырастить гигантские тыквы с насыщенной и вкусной мякотью. Химические стимуляторы роста или подкормки использовать не придется.

Секрет №1

Тыквы хорошо растут на плодородных почвах и требуют много солнечного света. Опытные огородники предлагают взорвать рассаду возле компостной ямы.

В небольшую яму на грядке уложите ненужную огородную растительность и засыпьте все почвой. Затем следует высадить предварительно подготовленную рассаду на компостную грядку.

После появления первых плодов специалисты советуют обрезать кнут, на котором располагается плод во время созревания, выше 1 м и избавиться от боковых побегов. Почву вокруг тыквы следует хорошо перекопать и не забывать о удобрениях. Плети следует присыпать землей в 10-12 см от самой головки тыквы.

Секрет №2

Специалисты также советуют попробовать "бочковый" способ выращивания тыквы.

Нужно взять бочку без дна и вкопать ее на четверть высоты в землю. Далее следует наполовину наполнить бочку компостом с перегноем, и сверху досыпать почвы. Следующий шаг – пересадка самого крепкого саженца в бочку. При появлении первого плода следует избавиться от боковых побегов.

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