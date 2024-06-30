Как вырастить куст малины из одной ягоды: необычный способ

Малина – одна из самых полезных летних ягод. Малина является настоящим источником полезных микроэлементов, обладает иммунозащитными свойствами благодаря высокому содержанию витамина С. Специалисты говорят, что ягода помогает при болезнях почек, нарушении зрения, будет полезна при проблемах с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом.

В сети набирает популярность интересный метод выращивания малины. Саймон Акеройд, автор книг о садоводстве, рассказал о необычном способе, гарантирующем щедрый и качественный урожай.

Пошаговая инструкция

Все начинается с обычной малины, собранной на грядке или купленной в супермаркете.

Шаг 1: подготовка

Прежде всего нужно раздавить малину и выложить ее кухонную бумагу. Ягоды в таком состоянии нужно оставить на несколько дней, чтобы получить семена.

Шаг 2: посадка

В обычный пластиковый контейнер нужно насыпать бесторфяной компост. Далее следует обрезать кухонную бумагу с семенами, по форме – так, чтобы она подходила к контейнеру.

Шаг 3: прорастание

Необходимо положить семена в грунт, засыпать компостом и оставить на солнечном подоконнике для прорастания.

Как вариант, можно разорвать кухонную бумагу с семенами на кусочки и высадить грядку или в большие горшки.

Шаг 4: уход

Уже через несколько недель появятся первые ростки. Следует продолжать полив и уход за растениями, чтобы они могли расти и развиваться. Важно вносить дополнительные удобрения при необходимости и регулярно удалять сорняки.

Кстати, есть определенные особенности подкормки малины азотными и минеральными удобрениями. Как, когда и в каких пропорциях вносят удобрения – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие удобрения помогут улучшить вкус малины.

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