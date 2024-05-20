Как вырастить на даче сладкие и большие арбузы: покупать больше не захотите

Что может быть лучше в летнюю жару, чем лакомиться сладким, сочным и вкусным арбузом? Арбузы содержат множество полезных витаминов и микроэлементов, утоляют жажду, насыщают и способствуют снижению веса.

Бахчевые культуры можно вырастить не только в южных регионах Украины. Селекционеры вывели новые сорта и гибриды арбузов, адаптированные к умеренным климатическим зонам. OBOZ.UA разбирался, как вырастить на даче большие и сочные арбузы.

Где сажать арбузы

Арбузы любят тепло и свет, поэтому сажать их нужно на южной или юго-восточной стороне участка.

Бахчевые культуры быстро портятся при чрезмерной влажности и заболочении, так что обратите внимание, что на грядке не должно быть застоя грунтовых вод.

Почва должна быть легкой, супесчаной или песчаной, с нейтральной кислотностью. Лучше подготовить грядку с осени: после перекапывания внести органические, фосфорно-калийные удобрения и древесную золу.

Правила посадки арбузов

Перед посадкой следует добавить в почву компост или перегной – это нужно для улучшения плодородия. Арбузам нужно достаточно пространства для роста, так что расстояние между растениями должно быть около 1-2 м.

Если семена длительное время хранились перед посадкой, лучше их предварительно смочить. При этом свежие семена можно не проращивать.

Почва на грядке должна быть влажной, чтобы семена сразу пошли в рост. В сухой земле посадочный материал не прорастет.

Не нужно копать глубокую яму – достаточно лунки 5-6 см. В каждую лунку следует положить по 2-3 семечка. Опытные огородники советуют накрыть грядку агроволокном или замульчировать, чтобы дольше сохранять влагу и сдерживать рост сорняков.

Как ухаживать за арбузами

В жаркий период арбузы нужно регулярно поливать, при этом не допуская переувлажнения. Грядку необходимо тщательно пропалывать, иначе сорняки будут конкурировать с арбузами за питательные вещества.

Собирать урожай можно, когда стебли начинают высыхать, а кожура станет достаточно жесткой. Надо просто отрезать арбуз от растения, оставляя небольшой хвост.

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