Как вырастить здоровые и цветущие орхидеи: советы для новичков

Орхидеи – изящные и элегантные, но очень прихотливые цветы. Иногда бутонизация не происходит несмотря на регулярный полив и полезные подкормки. Однако, соблюдая простые советы, можно вырастить орхидеи даже в обычной квартире с сухим воздухом и долгое время наслаждаться цветением.

При покупке растения нужно обратить внимание на корневую систему – она должна быть серой или светло-зеленой, крепкой и упругой. OBOZ.UA рассказывает, как ухаживать за орхидеями.

Какой субстрат нужен

Орхидеям требуются специальные субстраты, состоящие из сосновой коры и добавок. Приготовить такой субстрат сложно, потому новичкам лучше приобрести его в магазине. Накопив опыт, можно будет делать почву самостоятельно, добавляя разнообразные компоненты: кору, кокосовые блоки или стружку, смесь перлита, торф с высоким содержанием клетчатки.

При какой температуре растут орхидеи

Орхидеи – цветы теплолюбивые, но стоит обратить внимание, что у каждого вида свои требования к температуре. По общему правилу допустимая температура колеблется в пределах +5...+18°C. Если будет холоднее, начнется процесс порчи и загнивания корней.

Но есть и выносливые виды орхидей, например, австралийские дендробиумы, для которых зимой оптимальной будет температура +10+14°C, а летом – не более +22°C.

Как поливать орхидеи

Орхидеям требуется умеренный полив, причем не холодной водой из крана. Потребуется мягкая, практически дистиллированная вода. Вода из водопровода засаливает субстрат, в результате чего растение начинает желтеть.

Если орхидеи не хватает воды, ее цветоносы быстро увянут и опадут, листья потускнеют и потеряют упругость.

Кстати, флористы говорят, что орхидея может засохнуть даже из-за того, что ее раньше заливали водой. От чрезмерного полива происходит недостаток воздухообмена и корневая система может просто задохнуться.

Какое освещение нужно орхидеям

Цветам нужен яркий, но рассеянный свет. Лучше поставить емкости на подоконник с восточной или западной стороны. А вот прямых солнечных лучей, особенно в летнее время, следует избегать.

Орхидеи – тропические растения, поэтому привыкли к влажному воздуху. Их можно периодически опрыскивать водой из пульверизатора или поставить на поддон, заполненный водой и гравием.

Чем подпитать орхидеи

Вносить удобрения можно каждые 2 недели, но только в период активного роста и цветения. Можно выбрать жидкие растворы для полива под корень или опрыскивание по листьям. Твердые магазинные удобрения в виде палочек или таблеток орхидеи не подходят.

Важно обратить внимание и на этап развития растения:

при наращивании листьев требуются азотные удобрения;

при цветении полезными будут фосфор и калий;

в период активного роста корней следует провести опрыскивание комплексным удобрением.

Подкормку следует проводить утром, когда растение способно быстро поглощать питательные вещества. Вечером микроэлементы усваиваются хуже, говорят флористы.

Также OBOZ.UA рассказывал, что не всегда засохшую орхидею можно спасти. Сначала следует проверить корни. Только если на них вы видите хоть малейшие признаки жизни – значит, шанс на спасение есть. Как оживить сухую орхидею в считанные дни – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нужно делать, чтобы орхидея пускала много бутонов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.