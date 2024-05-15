Как вывести пятна от дезодоранта на футболках и топах: способы для цветной и белой одежды

Некоторые вещи выходят из строя гораздо быстрее из-за появления пятен от дезодоранта в подмышках. Бороться с этими следами сложно и приходится выбрасывать вещь, которая могла бы прослужить еще долго.

Конечно, можно попытаться убрать эти следы с помощью отбеливателя, но это достаточно агрессивное средство, которое может ускорить порчу ткани. Эксперты по стирке советуют применять другой подход для борьбы с пятнами дезодоранта. OBOZ.UA рассказывает об их проверенных лайфхаках.

След от дезодоранта имеет вид обесцвеченного и жесткого на ощупь участка на цветной ткани или желтого пятна на белой. Бороться с проблемой нужно как можно раньше, ведь устаревшее пятно удалить уже практически невозможно. Эксперты рекомендуют проводить периодическую обработку подмышечного участка еще до того, как на нем станут видимы следы дезодоранта.

Что вам понадобится для того, чтобы вымыть из волокон это косметическое средство:

пищевая сода;

дистиллированный белый уксус;

перекись водорода;

качественное средство для стирки.

Как обрабатывать цветные и черные вещи

Начните с того, что обработайте подмышечную область футболки или рубашки уксусом. Смешайте две столовых ложки средства с таким же количеством прохладной воды. Уложите предмет, который нужно почистить, на полотенце, вывернув наизнанку, и с помощью смоченной в растворе мягкой щетки обработайте место, куда попадает дезодорант.

Затем замочите вещь в тазу теплой (не горячей воды), в которую добавьте одну чашку уксуса. В таком растворе одежда должна провести не менее 30 минут, чтобы уксусная кислота успела подействовать на пятно и начать его разрушать.

После замачивания постирайте одежду подходящим для типа ткани образом. Воспользуйтесь для стирки эффективным моющим средством, которое само по себе хорошо борется с пятнами. Лучше брать порошок или гель с добавлением ферментов. Они помогут полностью расщепить и удалить остатки дезодоранта.

Как убрать пятна дезодоранта с белой одежды

На белых тканях сочетание дезодоранта и пота приведет к тому, что подмышечные зоны станут желтыми или тускло-серыми. Чем раньше вы обнаружите и проблему, тем больше вероятность того, что вы сможете полностью избавиться от нежелательных следов.

Чтобы обработать белую одежду, смешайте в небольшой миске по четверти стакана пищевой соды, перекиси водорода и прохладной воды. Положите вещь, которую нужно почистить, на белое полотенце, предварительно вывернув ее. С помощью мягкой щетки обильно обработайте пятно раствором. Оставьте одежду после такой чистки минут на 30. Раствор должен успеть подействовать на пятно.

После этого отправляйте одежду в стиральную машину. Средство выбирайте качественное с эффектом пятновыводения. Если проблема останется после такого ухода, повторите всю процедуру с начала.

Не сушите одежду со следами дезодоранта в сушильной машине. Тепло в ее барабане только закрепит пятно. Просто развесьте вещи на веревке и дайте им высохнуть естественным образом.

Как предотвратить появление пятен от дезодоранта

Всегда давайте дезодоранту полностью высохнуть, прежде чем одеваться.

Перейдите на дезодорант без алюминия. Именно этот ингредиент вызывает наибольшее количество пятен.

Не используйте слишком много дезодоранта. Если ваше средство не справляется со своей функцией, лучше замените его.

Попробуйте вместо твердого продукта использовать шариковый или аэрозольный дезодорант. Выбирайте тот, который имеет маркировку "не оставляет пятен".

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