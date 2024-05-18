Как вывести пятна от травы из одежды: летний лайфхак

Конец весны и лето – это время пикников, прогулок на природе и, конечно же, активных игр. Во время всего этого очень легко испачкаться.

Если пятна от земли или нежирной пищи, как правило, довольно легко вывести, то трава может оставить вашу одежду навсегда грязной. О том, как и чем можно вывести такое загрязнение, рассказал The Spruce.

Трава оставляет на ткани очень сложные пятна из-за того, что содержит много растительного хлорофилла, то есть красителя. По мнению экспертов, именно поэтому их так трудно избавиться.

Перед тем, как проводить какие-либо манипуляции со своей одеждой, изучит информацию на этикетке, чтобы знать, как ее следует стирать. Возможно, вам нужно сразу отнести его в химчистку, чтобы не испортить.

Пятновыводитель

Как можно скорее обработайте загрязненное место пятновыводителем. Если у вас его нет, используйте стиральный гель или порошок.

Втирайте моющее средство в ткань пальцами или щеткой с мягкой щетиной, затем оставьте ткань в мили приблизительно на 15 мин прежде чем стирать.

Закиньте одежду в стиральную машину и посмотрите на нее. Если пятно исчезло, то на этом можно завершить, а если нет – переходите к следующему шагу.

Кислородный порошок

Если пятне от травы на вашей одежде уже есть несколько дней или даже недель, то сразу переходите к методу замачивания в кислородном порошке.

Смешайте кислородный порошок с теплой водой таким образом, как указано на упаковке. Затем положите загрязненную травой одежду в раствор и оставьте ее там от одного до восьми часов.

Затем выстирайте его в стиральной машине. Если пятно все еще не исчезло, то повторите процедуру снова.

Уксус

Смешайте дистиллированный белый уксус в соотношении 1:1 с водой и нанесите раствор на пятно. Оставьте его на 30 минут, а затем прополощите одежду в холодной воде.

Изопропиловый спирт

В крайнем случае, можно попытаться протереть загрязненное место изопропиловым спиртом. Однако будьте осторожны, поскольку он может растворить еще и цвет самой ткани. Поэтому, прежде чем использовать этот метод, протестируйте его в незаметном месте.

Если спирт никак не повлиял на цвет ткани, то нанесите его на пятно от травы с помощью губки, а затем промокните полотенцем. Продолжайте процедуру, пока пятно не исчезнет.

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