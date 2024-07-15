Как замаскировать морщины: эксперты дали советы для макияжа женщинам 40+

С возрастом кожа меняется и в этом нет ничего ужасного. Она становится более тонкой и склонной к морщинам, но это не значит, что нужно отказываться от макияжа.

Правильные техники и средства помогут подчеркнуть природную красоту, скрыть возрастные изменения и придать коже свежесть и сияние. Известный визажист Скотт Барнс, работавший с Дженнифер Лопес, Гвинет Пэлтроу и Джулианна Мур, поделился несколькими советами, которые помогут достичь наилучшего результата.

Увлажнение

Увлажнение является важнейшим этапом в уходе за кожей любого возраста, но для зрелой кожи оно приобретает особое значение. Увлажненная кожа выглядит более гладкой, свежей и молодой, а макияж на ней держится лучше.

Барнс говорит, что использует лечебный бальзам-стик для лица, который отлично увлажняет кожу, особенно под глазами. Визажист тестировал этот способ на Дженнифер Лопез, и ее макияж на протяжении всего насыщенного дня оставался идеальным.

Расширьте свой макияж

Увлажняйте и наносите косметику не только на лицо, но и на шею и грудь. Таким образом, морщины и пигментные пятна не будут выдавать ваш возраст.

Выбирайте более устойчивые основания

Выбирая тональный крем, отдавайте предпочтение тому, который обеспечивает идеальный финиш без подчеркивания тонких морщин. Также вы можете смешать свое стойкое основание с небольшим количеством увлажняющего крема, чтобы осветить текстуру зрелой кожи и сделать покрытие более легким.

Подчеркните свои контуры

Создайте структуру там, где это нужно. Нанесите бронзер и блики, чтобы подчеркнуть природную структуру костей и выглядеть свежим и натуральным. Контуринг особенно полезен для создания выразительных линий челюсти, которые могут измениться с возрастом.

Выбирайте более теплые оттенки

Если вы замечаете возрастные изменения, начните выбирать более теплые цвета для создания макияжа. Холодные тона иногда могут казаться резкими на зрелой коже, поэтому тепло в румянах и бронзере может придать вам молодость.

Используйте консилер

Для женщин старше 40 лет визажист рекомендует покупать корректоры розовых оттенков. Они эффективно нейтрализуют синие и фиолетовые цвета. А если у вас достаточно темная кожа, то выбирайте консилеры с персиковым, розовым, оранжевым или красным тоном.

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