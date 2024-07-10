Как замаскировать темные круги под глазами: действенный лайфхак для макияжа

Темные круги под глазами – распространенная проблема, не всегда связанная с состоянием здоровья или нехваткой сна. Иногда это просто генетическая изюминка наружности. Если она вас беспокоит, вы всегда можете скрыть ее с помощью макияжа.

О действенном лайфхаке, как сделать это идеально, рассказала пользовательница Reddit под ником Sea-library9139. Она поделилась описанием своего метода в ветке, где люди обсуждали проблему темных кругов и их маскировку. И призналась, что подглядела его у профессионального визажиста, и была шокирована его эффективностью.

По ее словам, магическим продуктом, помогающим полностью перекрыть темные круги, является корректор оранжевого цвета. Более темный или светлый тон корректора выбирайте в зависимости от естественного цвета кожи. Главное, чтобы оранжевый пигмент в продукте был достаточно выраженным.

Трюк заключается в том, что оранжевый тон нейтрализует синий – доминирующий цвет темных кругов под глазами. Нанесите корректор достаточно плотным слоем, и вы заметите, что проблема исчезает. По крайней мере, визуально. Один цвет заставляет другой исчезнуть и при этом перестает быть заметным сам.

Следующим шагом покройте эту область консилером. Лучше выбирайте тот, который обеспечивает качественное покрытие, но имеет легкую текстуру, поэтому его не нужно плотно наносить. Дайте продукту высохнуть.

Последний шаг – это нанесение пудры. Выбирайте продукт максимально мелкого помола. Пудра должна не покрывать кожу, а лишь придавать ей эффектный бархатный матовый финиш. Вдобавок слой пудры закрепит весь макияж и он будет оставаться стойким на протяжении всего дня.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о методе сэндвича, который делает нанесение консилера безупречным.

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