Как защитить огород от слизняков: простой способ

Каждый, кто занимается огородничеством, знает, что выращивание овощей и фруктов требует много времени и усилий. Но в любой момент всю работу могут разрушить вредители, например улитки и слизняки.

Эти небольшие и, на первый взгляд, безвредные создания могут нанести значительный ущерб вашим растениям. Поэтому сертифицированный садовник Дэвид Домони, поделился в социальных сетях советом по поводу того, как избавиться от них.

Слизняки – это наземные моллюски, ведущие активный ночной образ жизни. Они способны поедать почти все виды растений, но особенно любят нежные листья салата, капусты, огурцов и других овощей.

На рынке есть много химических средств для борьбы с вредителями разных видов, но обычно люди, которые выращивают пищу собственноручно, не хотят, чтобы она была обработана вредными веществами, которые нельзя употреблять в пищу. Кроме того, различные спреи и яды оказывают негативное влияние на экологию.

К счастью, существуют простые, естественные методы борьбы со слизнями, которые являются эффективными и безопасными. Вероятно, то, что понадобится для использования одного из них, уже есть на вашей кухне.

Как отпугнуть улиток и слизней

Чтобы избавиться от улиток и слизняков, понадобятся яйца. Просто начните собирать скорлупки после приготовления яичницы или выпечки и высушите их от влаги. Для этого можно, например, запечь их в духовке в течение около 10 минут.

Затем измельчите скорлупки так, чтобы они имели не слишком песочную консистенцию и посыпьте этими мелкими кусочками свой огород. Улитки и улитки не любят ползать по острым предметам, поэтому они больше не смогут полакомиться вашими растениями.

Кроме того, кальций, содержащийся в яичной скорлупе, может положительно повлиять на здоровье и состояние ваших культур.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 естественных способах избавиться от вредителей.

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