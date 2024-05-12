Как защитить овощи от дождя: что делать после непогоды

Полив – это важнейшая часть ухода за растениями. Но важно не переусердствовать, ведь избыток влаги может им повредить.

Обильные дожди – настоящая напасть для огородников. Поэтому Rivne Media поделился способами, которые помогут уберечь ваши овощи от чрезмерного полива.

Даже влаголюбивые растения могут серьезно пострадать, если их поливать слишком часто или слишком обильно. Чрезмерные осадки с большой вероятностью приведут к загниванию корней и развитию грибковых заболеваний.

Если влажность почвы будет превышать 60-70%, вы можете потерять урожай. Поэтому необходимо заранее позаботиться о защите растений и при необходимости принять меры.

Помидоры

Избыток влаги может привести к загниванию корней помидоров и распространению гнили на листьях и завязях. Для того, чтобы это предотвратить, необходимо регулярно разрыхлять почву. Кроме того, можно сделать над кустами навес, чтобы защитить их во время осадков.

Огурцы

Для нормального развития огурцов нужно их обильно и часто поливать, однако если залить их слишком сильно, есть риск того, что они начнут страдать от мучнистой росы. Поэтому если синоптики прогнозируют затяжные дожди, то следует уделить больше внимания прополке и разрыхлению почвы.

Также вы можете использовать фугнициды.

Капуста

Во время дождей начинают быть особенно активными слизни и улитки, которые любят капусту. Чтобы защитить урожай от этих паразитов, посыпьте вокруг растений древесную золу или сухую гашеную известь. Также можно опрыскать капусту раствором горчицы.

Кабачки

Такие овощи, как кабачки, тыква, дыня и т.д. очень сильно страдают от непогоды. Дождевые капли прибивают листья к земле, поэтому культуры начинают хуже расти и развиваться. Чтобы защитить их, подложите под листья агроволокно.

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